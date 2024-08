GP da Itália de F1: Norris conquista a pole com dobradinha da McLaren; Verstappen é o 7º

O piloto inglês Lando Norris, da McLaren, confirmou a pole position para o Grande Prêmio da Itália, no tradicional circuito de Monza, neste sábado (31), ao cravar o tempo de 1min19s317, apenas 0s109 mais rápido do que seu companheiro de equipe, o australiano Oscar Piastri, que completou a dobradinha da escuderia britânica. O também inglês George Russell, da Mercedes, largará em terceiro, ao lado do monegasco Charles Leclerc, da Ferrari.

Esta foi a quarta pole de Norris na temporada, a segunda consecutiva. O piloto da McLaren vem tentando colocar pressão sobre Max Verstappen na briga pelo Mundial de Pilotos. O holandês, inclusive, ficou apenas na sétima posição, atrás também de Carlos Sainz, da Ferrari, e Lewis Hamilton, da Mercedes. Sérgio Pérez novamente esteve abaixo de seus principais rivais e sairá do oitavo lugar. Alexander Albon e Nico Hülkenberg completam o top-10.

VEJA COMO FOI A CLASSIFICAÇÃO

Q1 SEM SURPRESAS

O treino classificatório para o GP da Itália começou sem surpresas. Norris foi o mais rápido, seguido pelos pilotos da Ferrari — Leclerc e Sainz —, que mostraram uma grande evolução se comparado às últimas corridas da temporada. Verstappen continuou discreto e fez apenas o quarto melhor tempo.

Dentre os eliminados, o estreante Franco Colapinto errou e conseguiu apenas o 18º tempo. O argentino chegou a pedir desculpas à equipe pelo rádio. Lance Stroll, Yuki Tsunoda também caíram no Q1, além dos dois pilotos da Kick Sauber, Valtteri Bottas e Guanyu Zhou.

Q2 COM HAMILTON NA FRENTE

A Mercedes se recuperou no Q2 e assumiu o primeiro lugar, seguido por Verstappen, que reclamou constantemente do carro. Norris, claramente poupando a McLaren, ficou em terceiro, à frente também de Sainz.

Apesar de estar com algumas melhorias, a Alpine só conseguiu colocar Pierre Gasly no 14º lugar e Esteban Ocon em 15º. Também foram eliminados: Daniel Ricciardo, Fernando Alonso e Kevin Magnussen.

DOBRADINHA DA MCLAREN

No Q3, a McLaren provou que é a equipe com o melhor momento da temporada. Norris fez grande volta e se garantiu na pole, seguido por seu companheiro de equipe, Piastri. A Mercedes, que perdeu o ritmo no fim, ainda conseguiu ter Russell no terceiro lugar.

Pérez deu uma escapada nas voltas finais e fez surgir uma fumaça na frente de Verstappen, que acabou sendo atrapalhado pelo companheiro de equipe. O holandês vai largar em sétimo no grid.

Confira o grid de largada para o GP da Itália de F-1: