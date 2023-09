Depois de erro cometido, roupeiro que já integrou a Seleção Brasileira é desligado do Ceará

Após Chrystian Barletta entrar em campo com uma camisa diferente de seus demais companheiros no jogo do Ceará com a Chapecoense no último fim de semana, o roupeiro André Marcelino foi desligado de suas funções no clube alvinegro. A informação foi confirmada pelo Diário do Nordeste.

A decisão vem depois do erro cometido em Chapecó, já que a blusa de Barletta estava com a marca do antigo patrocinador master da instituição. A camisa só foi trocada na parada para a hidratação, ocorrida por volta dos 28 minutos do primeiro tempo. Mais cedo, o clube alvinegro também comunicou o desligamento de Juliano Camargo do cargo de executivo de futebol.

Legenda: Barletta entrou em campo com camisa diferente dos companheiros de time. Foto: Reprodução/Premiere

PASSAGEM NA SELEÇÃO

André Marcelino recebeu um grande reconhecimento da CBF, em setembro de 2021. O profissional foi convocado para defender a Seleção Brasileira em três partidas válidas pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2022. André integrou o setor de rouparia em três confrontos: diante da Venezuela, Colômbia e Uruguai.