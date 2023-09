Ceará demite Supervisor de futebol e mais dois jogadores; Clube já dispensou seis pessoas

Cristiano Ibiapina não é mais supervisor de futebol do Ceará. Além dele, outros dois nomes também saíram do Vovô: o goleiro Cristian e o zagueiro Sidnei. O clube se manifestou oficialmente sobre o tema, mas os desligamentos foram comunicados em reunião na noite desta terça-feira (26). Ao todo, já foram seis demissões em dois dias.

Ibiapina encerrou a segunda passagem pelo Alvinegro, iniciada em 2017. Antes, ele trabalhou no clube entre 2011 e 2015 como auxiliar de preparação física. Depois, se tornou supervisor de futebol das categorias de base.

O zagueiro Sidnei chegou ao Ceará na janela de transferência do meio do ano. O jogador de 33 anos atuou apenas nos jogos contra o Guarani e o ABC. Já o quarto goleiro Cristian, que subiu para o profissional em 2022, deixa o clube sem sem sequer entrar em campo.

O Alvinegro, que praticamente não tem mais chances de conquistar o acesso à Série A, segue processo de reformulação para a próxima temporada. No dia anterior, Juliano Camargo foi desligado do cargo de executivo de futebol do clube. Além dele, o roupeiro André Marcelino e o volante Willian Maranhão.

O Ceará volta a campo neste domingo (1), quando enfrenta o Atlético-Go, a partir das 18h (de Brasília). O duelo, válido pela Série B do Brasileiro, será na Arena Castelão.