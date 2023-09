Volante Willian Maranhão deixa o Ceará em comum acordo

O volante Willian Maranhão antecipou o fim do contrato previsto para terminar no final do ano e deixou o Ceará. O jogador rescindiu seu contrato ainda na segunda-feira (25). O Diário do Nordeste apurou que não houve qualquer situação de indisciplina e que ambas as partes chegaram a um acordo amigável.

O jogador estava no Ceará por empréstimo junto ao Santos e chegou em fevereiro desse ano. Ele atuou em 21 jogos e marcou um gol. Além disso, o volante também esteve presente no título da Copa do Nordeste dessa temporada.

Além de Willian Maranhão, Juliano Camargo, executivo de futebol, e André Marcelino, roupeiro, também deixaram o clube nessa semana.

O Ceará volta a campo no domingo (1) contra o Atlético-GO, às 18h (de Brasília). A partida acontece na Arena Castelão e é válida pela 30ª rodada da Série B.