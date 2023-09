Distância do Ceará para o G4 da Série B aumenta para 8 pontos ao fim da 29ª rodada

A situação do Ceará na Série B do Campeonato Brasileiro é cada vez mais delicada. Além do frustrante empate em 1 a 1 diante da Chapecoense no último sábado, o clube viu a diferença para o G4 aumentar ainda mais com o complemento da 29ª rodada nesta segunda-feira (25).

Agora são 8 pontos de diferença para o 4º colocado. Com a vitória do Juventude por 2 a 0 fora de casa diante do Avaí, o time gaúcho entrou no G4 com 50 pontos, enquanto o Vovô está em 11º com 42.

Assim, restando 9 rodadas para o fim da Série B, o Alvinegro terá que tirar praticamente um ponto por rodada para chegar ao G4, ou seja, uma tarefa quase impossível.

Próxima rodada

O Ceará volta a jogar pela Série B no próximo domingo (1), às 18 horas contra o Atlético/GO no Castelão.

Veja os jogos restantes do Ceará na Série B

Ceará x Atlético Goianiense (01/10 - 18h)

CRB x Ceará (06/10 - 21h30)

Ceará x Sampaio Corrêa (14/10 - 18h30)

Avaí x Ceará (22/10 - 18h)

Ceará x Sport (27/10 - 19h)

Botafogo-SP x Ceará (02/11 - 20h)

Ceará x Mirassol (9/11 - 20h)

Vila Nova x Ceará (16/11 - 20h)

Ceará x Juventude (24/11 - 20h)