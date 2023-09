Juliano Camargo, ex-executivo de futebol do Ceará, se manifesta após demissão: 'cabeça erguida'

Juliano Camargo, ex-executivo de futebol no Ceará, se pronunciou nas redes sociais nesta segunda-feira (25) após ser demitido do clube. Em texto, o profissional agradeceu ao clube pela oportunidade, exaltou o trabalho realizado com sua equipe no Alvinegro e afirmou sair de cabeça erguida. O ex-funcionário do Vovô também destacou que seguirá "torcendo pela recuperação deste gigante do futebol brasileiro".

"A vida é feita de ciclos, e agora encerro mais um capítulo no Ceará Sporting Club, clube que me acolheu muito bem.

Esforço e dedicação não faltaram, criamos processos muito bem definidos, que norteiam o nosso dia dia, que nos ajudam e muito em um calendário tão desafiador, como temos aqui no Brasil. Por isso, saio de cabeça erguida, sabendo que ofereci o meu melhor durante esses últimos 11 meses", disse o ex-executivo de futebol do Alvinegro.

"Por fim, nesta minha saída, agradeço de coração todos do clube sem distinção, diretoria, equipe técnica, Staff, Atletas, funcionários e principalmente, aos torcedores que sempre nos apoiaram. Agora, do lado de fora, continuarei torcendo pela recuperação deste gigante do futebol brasileiro. Obrigado, Ceará! Que venham novos desafios!", finalizou.

Além de Juliano Camargo, o roupeiro do clube, André Marcelino, também foi demitido e o jogador Willian Maranhão antecipou o fim de seu contrato com o Ceará e deixou a equipe.

O próximo compromisso do Ceará na Série B será diante do Atlético-GO, no domingo (1), às 18h (de Brasília), na Arena Castelão em jogo válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.