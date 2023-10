Presidente do Ceará busca CEO e Chefe do Futebol para aumentar profissionalização do clube

O Ceará iniciou o planejamento de 2024 com uma reformulação interna profunda. O principal foco é profissionalizar o clube no âmbito administrativo, para melhorar as tomadas de decisão. E isso passa pela chegada de um CEO e de um Chefe do Futebol, com perfil de alta experiência no futebol.

João Paulo Silva Presidente do Ceará “Eu fiz uma reunião no clube, queria mexer nos setores. Eles (diretores) deixaram à disposição para fazermos o diagnóstico das funções, atividades, e mudar a maioria, trazer pessoas com experiência nas respectivas áreas. O momento é de profissionalizar o Ceará, mudar processos, administração, futebol, e é isso que precisamos focar no início do planejamento de 2024”.

Assim, as primeiras mudanças foram tomadas. O presidente João Paulo Silva solicitou que todos os 15 diretores da instituição deixassem os cargos à disposição. Na prática, seguem trabalhando até que o anúncio de uma alteração seja formalizada, como redução de cargos ou mudança de nomes.

No departamento de futebol, a situação é definitiva. Juliano Camargo foi desligado do papel de executivo de futebol, enquanto Albeci Júnior teve o pedido de renúncia do cargo de diretoria aceito. O Chefe do Futebol será responsável por centralizar as decisões e pode ser também o executivo.

Legenda: Presidente do Ceará, João Paulo Silva vai promover mudanças na diretoria Foto: Israel Simonton / Ceará

O Diário do Nordeste apurou que a reformulação será intensificada com a chegada do CEO, que deve ser oficializada nos próximos dias. O nome mais cotado é Danilo Bittencourt, Gestor de Operações Financeiras do Bahia. A expectativa é de que esse cargo fique abaixo só da presidência dentro do organograma alvinegro.

No âmbito específico do futebol, o clube trabalha com mais cautela para ser assertivo no profissional, com possibilidade até de redefinir essas funções, elaborando então um setor mais robusto no time. O mandatário ressaltou, no entanto, que não fez nenhuma proposta oficial e ainda escolhe os alvos.