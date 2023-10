Ceará x Sampaio Corrêa: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Diante do seu torcedor, o Ceará entra em campo neste sábado (14), às 18h30, contra o Sampaio Corrêa, em jogo válido pela 32ª rodada da Série B. Com chance remota de acesso, o Alvinegro tenta melhorar seu retrospecto na competição contra um adversário que também está no meio de tabela. O confronto acontece na Arena Castelão, na capital cearense.

O Vozão iniciou a rodada na 11ª posição, com 42 pontos, 12 a menos que o último time que fecha o G4. A equipe de Porangabuçu vem numa sequência de quatro jogos sem vitória, três derrotas e um empate na Série B. Na última rodada, o Ceará foi derrotado pelo CRB por 2 a 0, no estádio Rei Pelé.

Do outro lado, o Sampaio Corrêa ocupa a 13ª colocação com 35 pontos. A Bolívia Querida vem de dois jogos sem vitória e está cinco pontos à frente da Chapecoense, primeiro time dentro da zona de rebaixamento. Na rodada 31, o time maranhense empatou em 1 a 1 com o Novorizontino, dentro de casa.

PALPITES

ONDE ASSISTIR

O confronto será transmitido pelo Premiere, rádio Verdinha FM 92.5 e YouTube do Jogada SVM, além do Tempo Real do Diário do Nordeste.

DESFALQUES E RETORNOS

Para o duelo na Arena Castelão, Vagner Mancini deve contar com o retorno do zagueiro Luiz Otávio, que se recuperou de desconforto muscular e não encarou o CRB. Caso entre em campo, o capitão alvinegro atinge a marca de 300 jogos pelo Alvinegro.

O volante Zé Ricardo ainda é dúvida depois de desfalcar a equipe na rodada anterior. Além dele, o clube conta com Michel Macêdo, Paulo Victor e Chay entre os lesionados no Centro de Saúde e Performance alvinegro.

No tricolor maranhense, o técnico Fernando Marchiori tem quatro desfalques importantes. O lateral-esquerdo Pará, que está suspenso, o volante Mikael, o meia Neto Paraíba e o atacante Pimentinha não foram relacionados para enfrentar o Ceará. Os três últimos estão lesionados e seguem tratamento no DM da equipe.

Apesar das ausências, o Sampaio Corrêa terá o retorno do zagueiro Rafael Jansen, que se recuperou de lesão muscular. O atleta embarcou para a capital cearense, mas é dúvida se inicia ou não no time titular.

ATAQUE ALVINEGRO

Com 32 gols marcados na Série B, o Ceará possui apenas o 11º melhor ataque da competição. Ao distribuir os tentos assinalados das 31 partidas até aqui, 20 vieram dos atacantes do Vozão.

Legenda: Erick tem 10 gols marcados e é o artilheiro do Ceará na Série B Foto: Kid Júnior/SVM

Destaque da equipe na temporada, Erick é o artilheiro do Ceará com 10 gols marcados na segundona. Ao tirar o camisa 11 da lista, sobram outros 10 para as outras opções do setor ofensivo. Vitor Gabriel, que está no futebol coreano, é o que vem logo atrás com quatro tentos.

Dos que ainda estão em Porangabuçu, Nícolas e Barleta têm três gols cada. O camisa 9 não marca desde a 16ª rodada, enquanto o segundo balançou a rede, pela última vez, diante do Criciúma na rodada 26. Já Saulo Mineiro, que também veio na janela de transferência do meio de ano, só tem um gol, contra o ABC, e não marca há dez jogos.

Legenda: Janderson é um dos atacantes que ainda não marcou pelo Ceará nesta Série B Foto: Felipe Santos/Ceará SC

No mais, os outros cinco atacantes no elenco alvinegro ainda não conseguiram marcar na competição. Janderson, Guilherme Bissoli, Cléber, Erick Pulga e Pedrinho não balançaram a rede na Série B deste ano.

OLHO NA BOLÍVIA QUERIDA

Há cerca de um mês à frente do Sampaio Corrêa, Fernando Marchiori vai para seu quinto jogo no comando. Depois que assumiu a vaga que era de Márcio Fernandes, o técnico tem duas vitórias, um empate e uma derrota com o tricolor. Antes do time maranhense, ele enfrentou o Ceará quando esteve no ABC e, posteriormente, comandou o Náutico, na Série C.

O destaque da equipe na competição é o atacante Ytalo que tem oito gols na competição. Nesta lista, quem vem logo atrás é o meia Neto Paraíba com quatro, mas é desfalque do tricolor hoje a noite. Outro ponto de desequilíbrio no setor ofensivo é Pimentinha, que trata lesão e não será dor de cabeça para o Alvinegro.

Entre os velhos conhecidos do futebol cearense, a Bolívia Querida conta com o Alyson, que atuou na lateral do Ceará em 2020, além de Eloir, meia alvinegro em 2015, e o atacante Getterson, que jogou no Fortaleza em 2018.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Ceará: André Luiz; Warley, Tiago Pagnussat, David Ricardo e William Formiga; Léo Santos, Guilherme Castilho e Jean Carlos; Erick, Janderson (Barletta) e Saulo Mineiro. Técnico: Vagner Mancini.

Sampaio Corrêa-MA: André Luiz, Caíque Gonçalves, Tiago Pagnussat, Luiz Otávio e David Ricardo; Léo Santos, Guilherme Castilho (Richardson) e Jean Carlos; Barletta, Erick e Saulo Mineiro. Técnico: Fernando Marchiori.

FICHA TÉCNICA | CEARÁ X SAMPAIO CORRÊA

Local: Arena Castelão, em Fortaleza-CE

Data: 14/10/23 (sábado)

Horário: 18h30 (Horário de Brasília)

Árbitro: Rafael Martins Diniz (DF)

Assistente 1: Daniel Henrique da Silva Andrade (DF)

Assistente 2: Karla Renata Cavalcanti de Santana (PE)

4º árbitro: José Denis Garcês Lima (CE)

VAR: Gilberto Rodrigues Castro Júnior (PE)

Assistente do VAR: Clóvis Amaral da Silva (PE)