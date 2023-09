Santos não aceita devolução de Willian Maranhão e volante fica no Ceará; Entenda

O volante Willian Maranhão atuava no Ceará por empréstimo junto ao Santos, porém o jogador rescindiu com o alvinegro cearense, por não fazer mais parte dos planos do clube, antes do prazo previsto para o fim do contrato (30 de novembro) e foi devolvido ao Peixe, que prontamente recusou a devolução. Isso porque a diretoria santista não vai aceitar que o jogador retorne antes do fim do vínculo de empréstimo.

Willian Maranhão disputou 21 partidas na temporada, mas acabou perdendo espaço na equipe que hoje é comandada por Vagner Mancini, e, em comum acordo, ambas as partes optaram por rescindir o contrato. O salário do jogador era dividido entre Ceará e Santos.

E AGORA?

Com essa recusa por parte do Santos, Willian Maranhão vai seguir no Ceará, porém, sem ser utilizado, o que foi avisado previamente ao jogador. O volante também não é um nome de preferência na diretoria santista e na comissão técnica do clube paulista. Maranhão também não consegue se transferir para outro clube neste momento, já que as janelas de transferências estão fechadas.

Portanto, o jogador deve seguir no Ceará até o fim do contrato e depois retornar ao Santos enquanto aguarda outra proposta de algum clube interessado para a temporada de 2024.