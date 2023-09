Técnico do Atlético-GO analisa confronto com o Ceará: ‘dois dos melhores elencos da Série B’

Jair Ventura Técnico do Atlético-GO

Vamos para mais uma ‘final de Copa do Mundo’. Foi assim desde que chegamos. Contra um adversário muito difícil, com o elenco muito qualificado, que é o Ceará. Mas a gente precisa da vitória e vamos buscá-la do primeiro ao último minuto. Espero que possamos conseguir a vitória, que vai nos deixar mais perto do objetivo, que é o acesso.