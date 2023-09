Nicolas diz que elenco do Ceará não jogou a toalha e comenta 'onda' de demissões; confira

O atacante do Ceará, Nicolas, participou de uma entrevista coletiva remota na tarde desta quinta-feira (28) e falou um pouco sobre o momento do Ceará. O centroavante disse que o grupo não jogou a toalha, mas deve reconhecer os erros que acarretaram na atual fase do time cearense.

Nicolas afirmou A gente acredita, a gente vai acreditar até o último apito da competição, até onde tivermos chances. Nunca deixamos de trabalhar. Estamos totalmente motivados

O atleta ainda pediu auto-avaliação da equipe como um todo, dizendo que o time precisa ‘assumir as parcelas de responsabilidade’

completou o atacante. A gente tem que saber assumir as parcelas de responsabilidade. Todos que aqui passaram tiveram um pouquinho de responsabilidade. Tanto atletas, como profissionais que não conseguiram contribuir da maneira que esperavam

Série de demissões no clube

O atacante ainda falou sobre a onda de demissões que o Ceará vem passando. Recentemente o clube demitiu o roupeiro, André Marcelino, após o episódio de uma camisa com patrocinador master errado no jogo contra a Chapecoense.

Além do executivo de futebol do Ceará, Juliano Camargo e o Supervisor de futebol Cristiano Ibiapina.

Nicolas disse, sobre as recentes demissões Quando as coisas não vão bem dentro de campo, algumas decisões precisam ser tomadas, a gente lamenta pelas saídas dos profissionais, mas o Ceará não tem tempo pra lamentar

*Sob supervisão de Vladimir Marques