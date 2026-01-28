Diário do Nordeste
Felipe Jonatan rescinde com o Fortaleza após acordo judicial

O atleta tinha vínculo com o Tricolor de Aço até abril de 2027

Escrito por
Fernanda Alves fernanda.alves|@svm.com.br
(Atualizado às 19:34)
Jogada
Legenda: Felipe Jonatan chegou ao Fortaleza em 2024
Foto: Mateus Lotif / Fortaleza EC

O lateral-esquerdo Felipe Jonatan rescindiu com o Fortaleza, após acionar o clube por uma rescisão indireta e o valor da causa seria de R$ 5,3 milhões, informação confirmada pelo Diário do Nordeste. O atleta tinha vínculo com o Tricolor de Aço até abril de 2027.

Em contato com o Diário do Nordeste, o advogado de defesa do atleta, Filipe Rino, explicou que o Fortaleza reconheceu o débito, concordou com a rescisão e irá indenizar o restante do contrato.

O Diário do Nordeste apurou também que o Fortaleza enviou uma proposta ao atleta para análise, sendo aceita e encerrando o vínculo com o Fortaleza de forma amigável. O acordo judicial foi assinado pelas partes nesta quarta-feira (28) e aguarda homologação da Justiça.

Felipe Jonatan estava emprestado ao Mirassol e também não segue no Leão Caipira. O atleta chegou ao Fortaleza em 2024, sem custos, vindo do Santos. Felipe iniciou a carreira em 2009 na base do Tricolor, no qual permaneceu até o Sub-15. No futebol profissional pelo Leão do Pici, ele atuou em 28 jogos.

RELEMBRE O CASO

O atleta pedia uma rescisão indireta, no início de janeiro e o valor da causa era de R$ 5,3 milhões. Na ação movida, a defesa de Felipe Jonatan alegava que o clube devia dois meses de salário, 13º integral, férias proporcionais, FGTS de dezembro, além de multa de 40% do FGTS, e duas parcelas de luvas acertadas na contratação. 

O jogador também solicitou uma indenização de R$ 180 mil por assédio moral e mais de 3 milhões pela rescisão indireta.

O assédio moral relatado na ação foi o fato do jogador ter sido afastado dos trabalhos com o restante do elenco, o que a defesa do lateral definiu, na época, como segregação.

 
