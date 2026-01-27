Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Fortaleza pode ganhar R$ 33 milhões com venda de joia da base para time italiano

Fortaleza tem 50% dos direitos do jogador

Escrito por
Fernanda Alves fernanda.alves@svm.com.br
(Atualizado às 21:06)
Jogada
Legenda: Alex Amorim atuou em seis jogos pela equipe profissional do Fortaleza
Foto: Foto: João Moura / Fortaleza EC

O meio-campista Alex Amorim, que estava no FC Alverca (Portugal), será vendido ao Genoa (ITA) por 7,5 milhões de euros. O contrato será até 2030. Caso o jogador cumpra algumas metas estabelecidas, o valor do ganho do Tricolor pode ter o acréscimo de até 3 milhões de euros no valor total. O Fortaleza tem 50% dos direitos do jogador. A informação inicial é do ge e confirmada pelo Diário do Nordeste.

Amorim já viaja nesta quarta-feira (28) para a Itália, onde vai realizar os exames e assinar o contrato. O Leão do Pici pode faturar até 5,25 milhões de euros, que na cotação atual da moeda, pode chegar até R$ 32.865.525,00 para os cofres do clube. O valor é referente ao preço total da venda, mais as metas, caso o meio-campista cumpra ao longo do contrato.

O atleta é formado nas categorias de base do Fortaleza, com acesso ao profissional, atuando em seis partidas pela Sudamericana, Copa do Brasil e Taça Fares Lopes. O Tricolor de Aço negociou o atleta para o futebol português em julho de 2025. Ele tinha contrato com o FC Alverca até o final de 2027. Na negociação feita pelo Fortaleza no ano passado, o clube manteve 50% dos direitos do atleta.

 
Assuntos Relacionados
jogadores

Jogada

Iguatu e Horizonte terminam rodada da segunda fase do Cearense com empate

Equipes se enfrentaram no Estádio Morenão

Crisneive Silveira Há 5 minutos
Herrera marcou um gol na vitória do Fortaleza

Jogada

Fortaleza resolve entrave com Argentinos Juniors por Herrera e venda para o Bragantino deve sair

Leão espera fechar a venda do jogador por R$ 24 milhões

Fernanda Alves e Vladimir Marques Há 17 minutos
Diogo Barbosa chegou ao Fortaleza sem custos

Jogada

Diogo Barbosa recusa proposta de rescisão e Fortaleza envia segunda alternativa de negociação

Fortaleza enviou uma segunda proposta e aguarda um posicionamento de Barbosa

Fernanda Alves Há 33 minutos
Alex Amorim atuou em seis jogos pela equipe profissional do Fortaleza

Jogada

Fortaleza pode ganhar R$ 33 milhões com venda de joia da base para time italiano

Fortaleza tem 50% dos direitos do jogador

Fernanda Alves Há 1 hora
Michael Schumacher

Jogada

Michael Schumacher já se movimenta de cadeira de rodas após grave acidente de esqui

Ex-piloto de Fórmula 1 é cercado de cuidados médicos 24 horas por dia

Redação Há 1 hora
Marcelo Boeck era assessor executivo de futebol do Fortaleza

Jogada

Marcelo Boeck deve deixar o departamento de futebol do Fortaleza nos próximos dias

Ele é o último da composição da antiga diretoria do Fortaleza que ainda permanecia no clube

Fernanda Alves e Brenno Rebouças Há 2 horas