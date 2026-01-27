Fortaleza pode ganhar R$ 33 milhões com venda de joia da base para time italiano

O meio-campista Alex Amorim, que estava no FC Alverca (Portugal), será vendido ao Genoa (ITA) por 7,5 milhões de euros. O contrato será até 2030. Caso o jogador cumpra algumas metas estabelecidas, o valor do ganho do Tricolor pode ter o acréscimo de até 3 milhões de euros no valor total. O Fortaleza tem 50% dos direitos do jogador. A informação inicial é do ge e confirmada pelo Diário do Nordeste.

Amorim já viaja nesta quarta-feira (28) para a Itália, onde vai realizar os exames e assinar o contrato. O Leão do Pici pode faturar até 5,25 milhões de euros, que na cotação atual da moeda, pode chegar até R$ 32.865.525,00 para os cofres do clube. O valor é referente ao preço total da venda, mais as metas, caso o meio-campista cumpra ao longo do contrato.

O atleta é formado nas categorias de base do Fortaleza, com acesso ao profissional, atuando em seis partidas pela Sudamericana, Copa do Brasil e Taça Fares Lopes. O Tricolor de Aço negociou o atleta para o futebol português em julho de 2025. Ele tinha contrato com o FC Alverca até o final de 2027. Na negociação feita pelo Fortaleza no ano passado, o clube manteve 50% dos direitos do atleta.