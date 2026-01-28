Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Fortaleza oficializa a saída de mais dois jogadores do elenco; veja lista atualizada

Fortaleza desejou sucesso aos dois atletas em seus próximos desafios

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
Jogada
Legenda: Machuca, jogador do Fortaleza, durante jogo da Série A
Foto: Ismael Soares/SVM

O Fortaleza anunciou oficialmente a saída de mais dois jogadores do seu elenco nesta quarta-feira (28). Trata-se do meio-campista Kauan Rodrigues e do atacante Imanol Machuca, que estão sendo emprestados pelo Leão do Pici para outras equipes.

Kauan Rodrigues está sendo emprestado ao Athletic da Série B, até o fim de 2026 com opção de compra. Machuca está sendo emprestado ao Vélez Sarsfield, da Argentina, até o fim de 2026. O Fortaleza não informou se há opção de compra.

Kauan
Legenda: Kauan acertou um belo chute para balançar as redes no Clássico-Rei.
Foto: Ismael Soares / SVM

Através de seu site oficial, o Fortaleza desejou sucesso aos dois atletas em seus próximos desafios. Enquanto isso, o Leão do Pici segue no mercado de transferências em busca de novas contratações para compor o elenco da temporada 2026.

SAÍDAS OFICIALIZADAS PELO FORTALEZA

  1. Deyverson
  2. Lucero
  3. Martínez
  4. Zé Welison
  5. Tinga
  6. Bruno Pacheco
  7. Benevenuto
  8. Mancuso
  9. Matheus Pereira
  10. Allanzinho
  11. Pablo Roberto
  12. Guzmán
  13. Breno Lopes
  14. Pikachu
  15. Marinho
  16. Gastón Ávila
  17. Kauan Rodrigues
  18. Imanol Machuca
Assuntos Relacionados

Jogada

Pesquisa de Torcidas: Ceará e Fortaleza perdem força no Interior e Flamengo lidera sem rivais

Vovô e Leão têm grande torcida na capital, mas no Interior, são superados por times de 'fora'

Vladimir Marques Há 23 minutos
camisas

Jogada

Fortaleza ou Ceará: Qual time tem a maior torcida entre os cearenses após quedas? Veja pesquisa

Ao todo, 3.600 pessoas foram ouvidas entre os dias 10 e 18 de janeiro de 2026

Crisneive Silveira Há 1 hora
Felipe Jonatan chegou ao Fortaleza em 2024

Jogada

Felipe Jonatan retira ação na Justiça contra o Fortaleza e aceita rescisão amigável

O atleta tinha vínculo com o Tricolor de Aço até abril de 2027

Fernanda Alves Há 1 hora
Foto de Machuca, jogador do Fortaleza, durante jogo da Série A

Jogada

Fortaleza oficializa a saída de mais dois jogadores do elenco; veja lista atualizada

Fortaleza desejou sucesso aos dois atletas em seus próximos desafios

Daniel Farias Há 1 hora

Jogada

Corinthians x Bahia: onde assistir, palpites e prováveis escalações

Partida válida pela 1ª rodada da Série A

Redação Há 1 hora

Jogada

Coritiba x Bragantino: onde assistir, palpites e prováveis escalações

Partida válida pela 1ª rodada da Série A

Redação Há 2 horas