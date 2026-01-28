Fortaleza oficializa a saída de mais dois jogadores do elenco; veja lista atualizada
Fortaleza desejou sucesso aos dois atletas em seus próximos desafios
O Fortaleza anunciou oficialmente a saída de mais dois jogadores do seu elenco nesta quarta-feira (28). Trata-se do meio-campista Kauan Rodrigues e do atacante Imanol Machuca, que estão sendo emprestados pelo Leão do Pici para outras equipes.
Kauan Rodrigues está sendo emprestado ao Athletic da Série B, até o fim de 2026 com opção de compra. Machuca está sendo emprestado ao Vélez Sarsfield, da Argentina, até o fim de 2026. O Fortaleza não informou se há opção de compra.
Através de seu site oficial, o Fortaleza desejou sucesso aos dois atletas em seus próximos desafios. Enquanto isso, o Leão do Pici segue no mercado de transferências em busca de novas contratações para compor o elenco da temporada 2026.
SAÍDAS OFICIALIZADAS PELO FORTALEZA
- Deyverson
- Lucero
- Martínez
- Zé Welison
- Tinga
- Bruno Pacheco
- Benevenuto
- Mancuso
- Matheus Pereira
- Allanzinho
- Pablo Roberto
- Guzmán
- Breno Lopes
- Pikachu
- Marinho
- Gastón Ávila
- Kauan Rodrigues
- Imanol Machuca