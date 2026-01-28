São Paulo x Flamengo: onde assistir, palpites e prováveis escalações
Partida válida pela 1ª rodada da Série A
Atual Campeão Brasileiro, o Flamengo entra em campo contra o São Paulo, nesta quarta-feira (28) às 21h30, no Morumbis, em São Paulo (SP), pela 1ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A.
O Rubro-Negro foi campeão brasileiro de 2025 com 79 pontos e também conquistou a Libertadores. Como disputou a Copa Intercontinental da FIFA de 2025 em dezembro, perdendo nos pênaltis para o PSG, começou a temporada 2026 com sua equipe sub-20 no Campeonato Carioca, ficando 3 rodadas sem vencer.
Isso o complicou na 1ª Fase, e mesmo atuando com o time principal em dois jogos - venceu Vasco e perdeu para o Flu - o time corre risco de disputar o quadrangular do rebaixamento.
Já o São Paulo, foi 8º da Série A 2025 com 51 pontos e garantiu vaga na Sul-Americana. Na temporada 2026, começou mal o Paulistão e com apenas 4 pontos em 5 rodadas, e corre risco de rebaixamento.
Onde Assistir
A partida será transmitida pelo Globo, Premiere e Getv.
Palpites
Prováveis Escalações
São Paulo:
Rafael; Cédric, Arboleda, Alan Franco (Sabino) e Wendell; Pablo Maia, Danielzinho, Marcos Antônio e Lucas; Luciano (Ferreira) e Calleri. Técnico: Hernán Crespo
Flamengo:
Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Jorginho, Pulgar e Arrascaeta; Carrascal, Plata (Bruno Henrique) e Everton Cebolinha. Técnico: Filipe Luiz
Arbitragem
Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)
Auxiliares: Bruno Raphael Pires (GO) e Leone Carvalho Rocha (GO)
VAR: Rodrigo D Alonso Ferreira (SC)