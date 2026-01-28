Fortaleza estende contrato de Lucas Emanoel, destaque da base

O Fortaleza ampliou o vínculo contratual do meia Lucas Emanoel. O jogador de 19 anos chegou ao Tricolor do Pici em 2023 e foi um dos destaques da equipe Sub-20. Recentemente integrado ao elenco profissional pelo técnico Thiago Carpini, o atleta tinha contrato até o fim de 2027. O novo acordo é até dezembro de 2028.

Ao todo, foram 20 partidas. O jogador atuou em diversas competições: Copinha, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Campeonato Cearense, Copa do Nordeste e Taça Fares Lopes. Marcou 16 gols desde que chegou, com cinco no Cearense, quatro no Brasileiro, três na Copa do Brasil, um na Fares Lopes e um na Copa do Nordeste.

A equipe tem passado por um processo de mudanças para a temporada de 2026. Além dele, Bruninho, Rocco, Kauã Rocha e Caio Wesley também foram integrados ao grupo principal. O Tricolor do Pici volta a campo no sábado (31), quando encara o Iguatu em mais uma rodada do Cearense. O duelo terá início às 16h30 (de Brasília), no Estádio Presidente Vargas.