Mãe de corretora morta por síndico em Goiás destrói hall do prédio: 'Como você tem coragem?'

Nilse Alves Pontes, mãe de Daiane Alves Souza, destruiu o hall do prédio onde morava com a filha em Caldas Novas, Goiás. O fato aconteceu nesta quarta-feira (28), após ela descobrir que quem matou a corretora foi o síndico do condomínio, Cléber Rosa de Oliveira. Ele confessou o crime à Polícia.

Daiane estava desaparecida há mais de um mês, após descer o elevador do prédio até o subsolo para verificar uma queda de energia em seu apartamento. O corpo dela foi localizado nesta madrugada em uma região de mata a cerca de 15 quilômetros de Caldas Novas.

Segundo o síndico, ele agiu sozinho e contou que matou a corretora após uma discussão entre os dois no subsolo. O corpo teria sido transportado em uma picape até a área de mata onde permaneceu até hoje. O filho dele, porém, também foi preso suspeito de obstruir as investigações.

Veja também País Síndico confessa que matou corretora que estava desaparecida em Goiás

Depredação do hall do prédio

Nas imagens que circulam nas redes sociais, a mãe da vítima destrói vasos de plantas e desabafa sobre a descoberta do corpo da filha.

"Fala para mim como você tem coragem de fazer uma coisa dessa", indigna-se Nilse. "Descobri onde está minha filha. O síndico está preso", continua ela, que conta com ajuda de outra mulher para continuar a depredação.

Veja também País Caso Orelha: Defesa pede cautela ao compartilhar imagens de suspeitos

Entenda o caso

Daiane Alves Souza, de 43 anos, estava desaparecida desde o último 17 de dezembro. Ela havia sido vista pela última vez descendo o elevador do prédio onde morava em direção ao subsolo. O corpo da corretora foi encontrado na madrugada desta quarta-feira, a cerca de 15 quilômetros da cidade de Caldas Novas, onde morava.

Também nesta madrugada, foram presos o síndico do condomínio, Cléber, e o filho dele, Maykon Douglas de Oliveira.

A suspeita é de que o crime tenha sido cometido por desavenças entre a vítima e o síndico.