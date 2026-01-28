Diário do Nordeste
Corpo de corretora é encontrado; síndico e filho são presos em Goiás

Daiane Alves Souza estava desaparecida há mais de um mês, após descer ao subsolo do prédio onde morava.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 10:13)
País
Daiane Alves Souza.
Legenda: O corpo da corretora foi abandonado a cerca de 15 quilômetros de Caldas Novas.
Foto: Reprodução.

O corpo da corretora de imóveis Daiane Alves Souza, de 43 anos, que estava desaparecida desde dezembro de 2025 em Caldas Novas, em Goiás, foi encontrado, conforme informações do g1.

Na madrugada desta quarta-feira (28), foram presos suspeitos do homicídio o síndico do prédio onde Daiane foi vista pela última vez, Cléber Rosa de Oliveira, e o filho dele, Maykon Douglas de Oliveira. 

Além deles, o porteiro do prédio foi conduzido coercitivamente para a delegacia para prestar esclarecimentos. O nome dele não foi divulgado. 

Relembre o caso 

Daiane estava desaparecida desde o dia 17 de dezembro, quando desceu até o subsolo do prédio onde mora, na cidade de Caldas Novas, em Goiás. Ela havia ido tentar retomar a energia elétrica do próprio apartamento, e não foi mais vista. 

Segundo informações da TV Anhanguera, o corpo da Daiane foi abandonado pelo síndico a cerca de 15 quilômetros de Caldas Novas, e encontrado já em estado avançado de decomposição.

Síndico teve desentendimento com corretora

Em depoimento à Polícia, Cleber disse que agiu sozinho, ainda conforme apuração da TV Anhanguera. Ele afirmou que discutiu com Daiane no subsolo, no momento em que ela desceu para religar o padrão de energia, e acabou cometendo o crime durante a discussão calorosa. 

Cléber foi denunciado pelo Ministério Público pelo crime de perseguição reiterada contra a corretora, no último dia 19 de janeiro. Segundo o MP, de fevereiro a novembro de 2025, o síndico praticou uma série de ações, incluindo agressões físicas e verbais, ameaçando sua integridade física e psicológica. 

No mesmo dia, a corretora também foi denunciada pelo MP, mas pelo crime de invasão de domicílio, após ter entrado sem autorização na sala administrativa do síndico. A defesa de Daiane refuta a alegação, dizendo que "a acusação apresentada pelo síndico é infundada e omite a realidade dos fatos".

Sumiço repentino

Natural de Uberlândia, Daiane morava em Caldas Novas há dois anos. A família da corretora de imóveis possui seis apartamentos no prédio onde ela morava e desapareceu. Ela era responsável por administrá-los. 

Um dia antes do desaparecimento, no dia 16 de dezembro, ela tinha contado para a mãe, Nilse Alves Pontes, que houve um problema na energia da própria residência de outro imóvel vizinho, também de propriedade da família. 

Ela foi até o subsolo e conseguiu religar a energia dos dois apartamentos. No dia 17 de dezembro, o problema voltou a acontecer, mas apenas no apartamento onde Daiane morava. O restante do prédio não teve problema com falta de energia elétrica. 

Por conta do espaço sem luz, Daiane gravou toda a ação, mostrando que o edifício estava com energia, e chegou a reclamar sobre a situação com um morador que estava no elevador. A corretora também enviou a gravação para uma amiga antes de desaparecer. 

Vídeos do circuito interno de segurança do prédio mostram que ela usava uma blusa preta, shorts azul e calçava um chinelo. As imagens mostram a movimentação de Daiane: primeiro, foi até o porteiro. Na sequência, desceu de elevador ao subsolo.

Não havia nenhum registro de Daiane após a chegada no subsolo. O espaço, conforme detalhes da Polícia Civil de Goiás, só possui uma câmera, mas com amplitude limitada para gravação. 

Mãe da corretora considera 'perseguição'

A mãe de Daiane chegou a Caldas Novas no dia 18 de dezembro. Segundo Nilse, as duas viajariam para Uberlândia para as festividades de Natal. 

"No dia 18, quando eu cheguei em Caldas Novas, por volta de 17h, já estava super preocupada, entrei no apartamento e vi que ela não estava. Procurei por outros apartamentos nossos no condomínio, preocupada porque ela não atendia o celular e nada", relatou ela.

Ela relatou ainda que Daiane tinha constantes problemas com o condomínio do prédio, o que Nilse considerava uma "perseguição"

Segundo entrevista dela ao Uol, as "desavenças" se acirraram em 2025, e Daiane entrou com processos contra o condomínio na Justiça de Goiás. "Mas não acusamos de nada em relação ao acontecido", completou. 

