Pai de João Lima se pronuncia e pede perdão à nora

Cicinho Lima, deputado estadual da Paraíba e pai do cantor João Lima, usou as redes sociais para se manifestar após a prisão do filho, acusado de agredir a então esposa, a médica Raphaella Brilhante.

Em um texto longo, ele pediu desculpas e perdão à nora e aos familiares dela, além de reforçar sua posição contrária a qualquer forma de violência doméstica.

Na mensagem, Cicinho destacou que aguardou o momento adequado para agir como pai e cidadão, afirmando que colaborou para que o filho responda pelos atos na Justiça "e pague por aquilo que tenha causado a Raphaella e à sua família", escreveu.

Veja também É Hit Áudio revela detalhes de agressão de João Lima contra ex-mulher: 'Isso é o demônio' É Hit Ex-mulher de João Lima fala pela primeira vez e diz que temeu pela própria vida É Hit Cantor João Lima se entrega à Polícia após agressões contra a ex-esposa

"Meu posicionamento é claro e firme: repúdio. Repúdio a todo ato de violência doméstica. Repúdio a todo sofrimento que meu filho tenha lhe causado. Repúdio”, declarou no texto, ressaltando que a dor maior, neste momento, é da vítima.

Dirigindo-se diretamente à nora, Cicinho demonstrou solidariedade e carinho. “Meu sofrimento é por você, Raphaella, que sempre foi alguém do nosso coração. Nenhuma mulher merece tamanha exposição e dor. Estou com você”, afirmou.

Ele também reconheceu o impacto do caso sobre toda a família e pediu perdão aos pais de Raphaella. “Perdão do coração, com a sinceridade de um pai de uma mulher com a mesma idade de Raphaella. A dor de vocês é a minha dor. Corrói, machuca e maltrata”, escreveu, finalizando com uma mensagem de fé: “Que Deus faça valer sua justiça e traga cura aos corações.”

Cantor é investigado

João Lima passou a ser investigado após Raphaella Brilhante registrar denúncias de agressões físicas e psicológicas sofridas durante o relacionamento. No domingo (25), a Justiça expediu um mandado de prisão preventiva contra o cantor, que se apresentou à polícia na manhã de segunda-feira (26).