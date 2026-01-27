Áudio revela detalhes de agressão de João Lima contra ex-mulher: 'Isso é o demônio'

Detalhes sobre os episódios de agressões do cantor João Lima contra a esposa, Raphaella Brilhante, foram expostos em novo áudio. O artista afirmou que não se lembra dos ataques e chegou a atribuir a situação ao "demônio".

O áudio revela Raphaella confrontando o companheiro sobre as agressões, que teriam começado ainda na lua de mel, em novembro do ano passado.

Investigado por violência doméstica, o cantor se apresentou à Polícia Civil na manhã de segunda-feira (26), em João Pessoa, e foi preso após prestar depoimento.

"Você não quer mais me bater, né? Você já me bateu várias vezes, né? Vamos começar pedindo perdão de verdade. O jeito que você faz é muito tranquilo. É muito fácil você me deixar no estado que eu estou, toda doída… Está me dando choque de dor no osso”, lamentou a médica na gravação, obtida pelo portal Metrópoles.

Logo depois, ela fala sobre a tentativa do parceiro em pedir desculpas, mas continuar os episódios de violência.

"Me liga pedindo perdão, dizendo que não quer ser grosso comigo. Não acha que está amenizando muito as coisas comigo não? O que eu fiz contigo nesse tempo todo que justifique uma agressão, João?", questionou.

"Isso é o demônio"

No áudio, João Lima insistiu em dizer que não lembra das agressões. "Nada. Eu não tenho a memória disso… Mas não estou invalidando, não estou dizendo que é mentira. Eu estou me cobrando por isso", afirmou.

A médica rebateu o marido, reforçando que não se tratava de uma situação pontual. Segundo a médica, a violência acontecia, algumas vezes, sem uma discussão prévia ou motivação.

"Não é de você, mas não é a primeira vez. É desde que a gente casou… Na lua de mel aconteceu isso, no apartamento aconteceu várias vezes… Pior: no dia que você fez aquele show, você me deu um tapa na cara quando eu estava fazendo miojo, do nada… E foi dormir. Antes pelo menos você pedia perdão. Agora você está com essa mania de que esqueceu… Como se esquece disso?”, perguntou.

O cantor, então, tentou atribuir o caso ao "demônio". "Eu não sou disso, você me conhece… Isso é o demônio, eu sei que é o demônio", argumentou ele.

Raphaella ficou surpresa com a fala do marido e demonstrou revolta com a situação.

"Como não é disso, João? Faz dois meses que estamos casados e eu já apanhei quantas vezes? Como você faz isso comigo? Sabe o que eu estava pensando esses dias? Há três meses, antes da gente casar, eu estava acordando de madrugada pra orar por você… Aí a gente casa, eu sonhando com a nossa lua de mel, e várias vezes eu passando por isso", concluiu a influenciadora no áudio.

Medida protetiva

A Justiça concedeu medida protetiva à vítima, determinando que o cantor não se aproxime da ex-esposa, não frequente a residência onde viviam e não mantenha qualquer tipo de contato com ela ou com familiares, respeitando a distância mínima de 300 metros.

Já o cantor teve a prisão preventiva mantida, na segunda-feira (26), após audiência de custódia e foi encaminhado para a Penitenciária Desembargador Flóscolo da Nóbrega, conhecida como presídio do Róger, em João Pessoa.