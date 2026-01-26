Cantor João Lima é encaminhado ao mesmo presídio onde está Hytalo Santos

O cantor João Lima teve a prisão preventiva mantida, nesta segunda-feira (26), após audiência de custódia e foi encaminhado para a Penitenciária Desembargador Flóscolo da Nóbrega, conhecida como presídio do Róger, em João Pessoa.

Ele é investigado por violência doméstica contra a ex-esposa, a médica e influenciadora Raphaella Brilhante. No mesmo presídio está o influenciador Hytalo Santos, preso desde agosto de 2025, junto com seu marido, Israel Nata Vicente, investigados por tráfico humano e exploração sexual infantil.

O caso dele ganhou repercussão depois que o youtuber Felca publicou um vídeo denunciando festas e conteúdos com adolescentes produzidos por Hytalo para as redes sociais.

Cantor pediu perdão

João Lima se apresentou à Polícia Civil na manhã desta segunda, na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), no Centro da capital paraibana.

A prisão havia sido decretada pela Justiça no domingo (25), após a repercussão de vídeos divulgados nas redes sociais que mostram agressões contra a vítima.

Ao deixar a delegacia, o cantor falou brevemente com a imprensa, pediu perdão e afirmou que pretende colaborar com as investigações. “Em respeito a tudo o que aconteceu, eu estou aqui. Perdão a todo mundo”, declarou.

Após se apresentar, João Lima passou por exame de corpo de delito no Instituto de Polícia Científica (IPC) e, em seguida, foi submetido à audiência de custódia, que manteve a decisão de prisão. A defesa informou que deve se manifestar oficialmente sobre o caso.

A Justiça também concedeu medida protetiva à vítima, determinando que o cantor não se aproxime da ex-esposa, não frequente a residência onde viviam e não mantenha qualquer tipo de contato com ela ou com familiares, respeitando a distância mínima de 300 metros.

Em entrevista exclusiva à TV Cabo Branco, afiliada da TV Globo, Raphaella Brilhante relatou que sofreu agressões durante o casamento, oficializado em novembro do ano passado, e também na lua de mel.

Segundo ela, o relacionamento durou cerca de três anos e foi marcado por comportamentos de controle desde o início. O caso segue sob investigação da Polícia Civil da Paraíba.

Legenda: Segundo Raphaella, as agressões começaram cinco dias após o casamento, em novembro do ano passado. Foto: Reprodução.

Entenda o caso

Vídeos que circularam nas redes sociais mostram o cantor agarrando a vítima, desferindo tapas no rosto e, em seguida, imobilizando-a.

Após a repercussão, Raphaella confirmou publicamente as agressões e afirmou que está enfrentando “uma dor que atravessa o corpo, a alma e a história”, reforçando que as medidas legais estão sendo tomadas e que nenhuma mulher deveria precisar chegar a esse ponto para ser ouvida.

Em nota, a defesa da vítima afirmou que o caso vai ser encaminhado ao Ministério Público do estado.

Veja a nota

"A defesa de Raphaela Brilhante informa que neste primeiro momento está atuando para fazer cessar imediatamente todas as agressões por ela sofrida. Agressões físicas, psicológicas, morais e financeira são inaceitáveis e o autor deverá arcar com as consequências do rigor da lei protetiva da mulher.

Em um país que ostenta recorde de feminicídios registrados em 2025 é passada da hora de não mais aceitarmos que homens abusivos se sintam confortáveis em tratar nossos corpos como se fossem objetos.

A sociedade precisa se conscientizar de que as vítimas devem ser protegidas e os agressores punidos. Após o Registo de Ocorrência realizado em sede policial o caso será encaminhado ao Ministério Público da Paraíba para que seja oferecida a denúncia e o judiciário imponha medidas protetivas em favor de Raphaela."