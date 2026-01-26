João Gomes leva filho para primeiro dia de aula e Ary Mirelle se emociona

O cantor João Gomes e a influenciadora Ary Mirelle registraram a ida do filho Jorge, 2, ao primeiro dia de aula, nesta segunda-feira (26). O momento ganhou 478 mil curtidas e mais de sete mil comentários em poucas horas.

“Deus te abençoe nessa nova fase, meu amor. Meu coração tá apertadinho e feliz ao mesmo tempo. Nós te amamos“, escreveu a influenciadora.

Entre as fotos e vídeos compartilhados, o pequeno aparece brincando e lanchando ao lado de outros coleguinhas.

Legenda: Ary Mirelle e João Gomes durante primeiro dia de aula de Jorge em escola de Pernambuco. Foto: Reprodução/Instagram.

No domingo (26), a influenciadora pernambucana chegou a publicar vídeos falando que estava apreensiva com a ida do pequeno ao primeiro dia de aula.

Além de Jorge, de 2 anos, Ary Mirelle e João Gomes também são pais de Joaquim, de quatro meses de vida.