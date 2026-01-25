Diário do Nordeste
Investigação aponta que cantor João Lima agredia a esposa desde a lua de mel

Caso veio à tona após divulgação de imagens captadas por câmeras de segurança.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 10:41)
País
Na imagem, um homem jovem de pele clara e cabelos escuros e levemente ondulados está sentado em uma varanda ao ar livre, segurando e tocando um violão acústico de madeira clara. Ele veste uma camiseta branca básica, óculos de sol retangulares de lentes azuladas e possui uma tatuagem visível no antebraço direito. O homem olha para o lado com uma expressão serena. Ao fundo, há um mar azul sob um céu com nuvens brancas, sugerindo um ambiente litorâneo e ensolarado. A varanda possui um guarda-corpo de madeira escura.
Legenda: João Lima é neto do forrozeiro Pinto do Acordeon.
Foto: Reprodução/Instagram.

O cantor paraibano João Lima é o centro de investigações da Polícia Civil da Paraíba devido à suspeita de violência doméstica contra a esposa, a médica e influenciadora Rafaella Brilhante.

O caso ganhou repercussão após imagens de câmeras de segurança registrarem episódios de agressão e ganharem as redes sociais.

Rafaella procurou a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), em João Pessoa, no último sábado (24), na qual registrou um Boletim de Ocorrência.

Ela também solicitou à Justiça a concessão de medidas protetivas previstas na legislação. O depoimento foi colhido pela delegada Marcela Gonçalves, na Central de Polícia Civil da capital paraibana. As informações são do jornal O Globo.

Advogada da vítima, Dayane Carvalho afirmou que as agressões teriam começado ainda durante a lua de mel, após casamento realizado em novembro do ano passado. Disse também que durante os dois anos de namoro antes de irem ao altar, não havia registros ou relatos de violência.

Separação temporária

Outra declaração da defesa de Rafaella alega que parte das agressões teria ocorrido após uma separação temporária do casal. Na ocasião, a vítima pediu um tempo no relacionamento e retornou à casa dos pais sem relatar os episódios à família naquele período. 

Ainda assim, algumas ocorrências teriam sido registradas pelas câmeras da residência.

Os vídeos passaram a integrar a investigação, enquadrada como violência doméstica. A Polícia Civil confirmou ao g1 que as apurações estão em andamento.

Não haverá divulgação de detalhes adicionais neste momento, porém, para não comprometer as diligências.

Quem é o cantor João Lima?

João Lima é um cantor e compositor paraibano, reconhecido pela atuação no cenário musical regional, com presença em eventos, redes sociais e plataformas digitais. Ele é neto do forrozeiro Pinto do Acordeon.

A atuação dele é sobretudo nos segmentos forró e sertanejo, com músicas como "Quem Ama e Bebe, Trai" e "Vítima ou Culpado".

O nome do cantor ganhou maior repercussão sobretudo devido às recentes notícias envolvendo agressões contra a esposa.

