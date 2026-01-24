Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Morre homem que ficou com cabeça atolada entre barro e carro em Minas Gerais

Ele foi resgatado na sexta (23) em estado grave e não resistiu.

Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 15:01)
País
Selfie em preto e branco de um homem usando óculos escuros e jaqueta de gola alta. Ele está ao ar livre, próximo a um lago, com pessoas, pedalinhos e prédios ao fundo, além de árvores ao redor.
Legenda: Natanael Ferreira de Meneses ficou com a cabeça presa entre barranco e carro durante a madrugada de sexta (23).
Foto: Reprodução/Redes Sociais.

Natanael Ferreira de Meneses, de 44 anos, morreu na manhã deste sábado (24), após ficar com a cabeça presa embaixo de um carro, em uma estrada de terra da cidade de João Pinheiro, na região Noroeste de Minas Gerais. 

Ele havia sido resgatado na manhã da sexta-feira (23), quando o Corpo de Bombeiros teve que retirá-lo de um buraco formado no barro embaixo do veículo, onde Natanael havia ficado preso durante toda a madrugada. 

A morte foi confirmada pela Funerária São João Batista. Ainda segundo a funerária, tanto o velório como o sepultamento devem ocorrer no domingo (25), mas os horários não foram definidos pela família. As informações são do g1

O que aconteceu? 

Segundo moradores da região, o carro de Natanael ficou atolado no barro enquanto ele dirigia pela estrada que dá acesso à cidade mineira. Ao tentar tirá-lo, a terra cedeu e o veículo prensou a cabeça de Natanael contra o barro, impedindo que ele conseguisse sair. 

Carro prata parado em uma estrada de terra com um desnível profundo ao lado. Uma pessoa está caída no chão, parcialmente presa entre o carro e a parede de terra do barranco. O local aparenta ser uma área rural, com solo avermelhado e sinais de erosão.
Legenda: Natanael ficou com a cabeça presa entre o barranco e o carro; resgate levou 30 minutos
Foto: Reprodução

Natanael permaneceu no local durante toda a madrugada da sexta, e o Corpo de Bombeiros só foi acionado por volta das 8h30, quando pessoas que passavam pela estrada perceberam o acidente e a situação da vítima, presa entre o carro e o barranco. 

O resgate durou cerca de 30 minutos. Natanael estava inconsciente, bastante molhado e com sinais de hipotermia e suspeita de fratura na pelve. 

Por conta do buraco formado sob o veículo, foi necessário escavar por baixo do carro para liberar as partes do corpo de Natanael que estavam presas. Na sequência, um trator foi usado para erguer o veículo e retirar a vítima em segurança. 

Em estado grave, Natanael foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de João Pinheiro e logo depois transferido para o Hospital Municipal da cidade, onde foi internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). No entanto, ele não resistiu. 

