Morre homem que ficou com cabeça atolada entre barro e carro em Minas Gerais
Ele foi resgatado na sexta (23) em estado grave e não resistiu.
Natanael Ferreira de Meneses, de 44 anos, morreu na manhã deste sábado (24), após ficar com a cabeça presa embaixo de um carro, em uma estrada de terra da cidade de João Pinheiro, na região Noroeste de Minas Gerais.
Ele havia sido resgatado na manhã da sexta-feira (23), quando o Corpo de Bombeiros teve que retirá-lo de um buraco formado no barro embaixo do veículo, onde Natanael havia ficado preso durante toda a madrugada.
A morte foi confirmada pela Funerária São João Batista. Ainda segundo a funerária, tanto o velório como o sepultamento devem ocorrer no domingo (25), mas os horários não foram definidos pela família. As informações são do g1.
O que aconteceu?
Segundo moradores da região, o carro de Natanael ficou atolado no barro enquanto ele dirigia pela estrada que dá acesso à cidade mineira. Ao tentar tirá-lo, a terra cedeu e o veículo prensou a cabeça de Natanael contra o barro, impedindo que ele conseguisse sair.
Natanael permaneceu no local durante toda a madrugada da sexta, e o Corpo de Bombeiros só foi acionado por volta das 8h30, quando pessoas que passavam pela estrada perceberam o acidente e a situação da vítima, presa entre o carro e o barranco.
O resgate durou cerca de 30 minutos. Natanael estava inconsciente, bastante molhado e com sinais de hipotermia e suspeita de fratura na pelve.
Por conta do buraco formado sob o veículo, foi necessário escavar por baixo do carro para liberar as partes do corpo de Natanael que estavam presas. Na sequência, um trator foi usado para erguer o veículo e retirar a vítima em segurança.
Em estado grave, Natanael foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de João Pinheiro e logo depois transferido para o Hospital Municipal da cidade, onde foi internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). No entanto, ele não resistiu.