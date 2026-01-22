Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Imagens mostram suspeitos de assassinar pacientes no DF ao lado de leitos das vítimas

Registros são das câmeras de segurança do Hospital Anchieta, em Taguatinga.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 09:58)
País
Imagem mostra técnico de enfermagem preso ao lado de leito de paciente que morreu em hospital do DF.
Legenda: Os três técnicos de enfermagem devem responder por homicídio qualificado.
Foto: Reprodução.

Imagens obtidas pela TV Globo mostram os três técnicos de enfermagem presos suspeitos de assassinar pacientes no Distrito Federal trabalhando ao lado das vítimas. Os registros são das câmeras de segurança do Hospital Anchieta em Taguatinga e, segundo a investigação, coincidem com a piora repentina do estado clínico dos pacientes. 

Segundo o g1, os vídeos dos momentos são mantidos em sigilo. Conforme a Polícia, no entanto, as imagens mostram Marcos Vinícius Silva Barbosa de Araújo, o principal suspeito, entrando sozinho nos quartos, permanecendo poucos minutos ao lado dos pacientes e saindo logo em seguida.

Minutos depois, os monitores indicaram alterações graves nos sinais vitais das vítimas, levantando assim a suspeita de aplicações irregulares de substâncias. 

As imagens também mostram a presença das técnicas Amanda Rodrigues de Sousa e Marcela Camilly Alves das Silva, que também estão presas. A Polícia investiga se elas ajudaram Marcos Vinícius a cometer os crimes. 

Segundo a Polícia Civil, os três devem responder por homicídio qualificado

Veja também

teaser image
País

Adolescente morre após sofrer descarga elétrica por celular ligado à tomada no Pará

teaser image
País

Polícia de SP suspeita que juiz sequestrado tenha caído em 'golpe do amor'

Relembre o caso

Os técnicos de enfermagem foram presos durante o andamento da Operação Anúbis, da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), nos dias 11 e 15 de janeiro. Os casos ocorreram no fim de 2025, com duas mortes registradas em novembro e uma terceira em dezembro. As vítimas, dois homens e uma mulher, tinham 33, 63 e 75 anos.

Conforme as apurações iniciais das autoridades, os suspeitos aplicavam medicamentos de maneira irregular, na veia do paciente.

O delegado Wisllei Salomão explicou, em coletiva de imprensa realizada na última segunda-feira (19), que o remédio é comumente usado em UTIs, "mas que, se aplicado diretamente na veia, como foi o caso, provoca parada cardíaca e a morte".

Em um dos casos, o técnico de enfermagem teria feito uso de uma seringa por mais de 10 vezes para injetar desinfetante na veia da vítima.

As investigações apontam que Marcos Vinícius era o responsável por administrar os medicamentos e as duas suspeitas ficavam de vigia, na porta do quarto. Ele aguardava a reação corporal dos pacientes e realizava a manobra de Ressuscitação Pulmonar (RCP) para "disfarçar" o crime.

Além disso, o suspeito teria se passado por médico do hospital, entrado no sistema para realizar as prescrições de medicamentos, ido buscá-los na farmácia, preparado-os e os escondendo no jaleco para fazer uso nas vítimas.

Segundo a Polícia, ele teria negado as acusações quando interrogado, mas acabou confessando ao ver os vídeos.

Em nota ao Diário do Nordeste, o Hospital Anchieta afirma que identificou circunstâncias atípicas relacionadas aos óbitos e, por isso, "instaurou comitê interno de análise e conduziu investigação".

A instituição também afirma que "requereu a instauração de inquérito policial, bem como a adoção das medidas cautelares cabíveis, inclusive a prisão cautelar dos envolvidos, os quais já haviam sido desligados" e que encaminhou as evidências às autoridades.

Assuntos Relacionados
Carregador de celular ligado ao aparelho em cima de uma mesa
País

Adolescente morre após sofrer descarga elétrica por celular ligado à tomada no Pará

Morte de jovem gerou comoção entre moradores de Augusto Corrêa (PA).

Redação
Há 1 hora
Homem não identificado segura celular.
País

Polícia de SP suspeita que juiz sequestrado tenha caído em 'golpe do amor'

Samuel de Oliveira Magro foi resgatado de cativeiro nessa terça-feira (20).

Redação
21 de Janeiro de 2026
Foto da advogada que salvou família de incêndio no Paraná. Imagem usada para matéria informando que mulher recebeu alta hospitalar após 3 meses de coma.
País

Advogada que salvou mãe e primo de incêndio no Paraná recebe alta após três meses

A vitima teve 63% do corpo queimado.

Redação
20 de Janeiro de 2026
Viaturas da Polícia Civil de São Paulo.
País

Auditor fiscal é resgatado de cativeiro em São Paulo

Vítima foi encontrada em um cativeiro no limite entre a capital e a cidade de Osasco.

Redação
20 de Janeiro de 2026
PC Siqueira vestindo camisa preta, óculos de armação escura e cabelos na cor roxa.
País

Investigação sobre morte de PC Siqueira será retomada

Influenciador foi encontrado morto no próprio apartamento em dezembro de 2023.

Redação
20 de Janeiro de 2026
Homem branco fardado com roupa preta da Polícia Criminal e colete, de costas e em uma casa. Na frente dele, há uma bancada com itens diversos e uma televisão na parede.
País

Três técnicos de enfermagem são presos suspeitos de matar pacientes no DF

Os crimes foram cometidos através da aplicação de medicamentos nas vítimas, ocasionando parada cardíaca e morte.

Redação
20 de Janeiro de 2026
Erlan Bastos era conhecido pelo trabalho no jornalismo de entretenimento e de bastidores.
País

Erlan Bastos relatou diagnóstico de doença rara ao vivo antes de morrer

Jornalista faleceu no sábado (17), após dias internado na UTI.

Redação
18 de Janeiro de 2026
Montagem com duas imagens capturadas em vídeo. À esquerda, a advogada imita um macaco. À direita, ela caminha falando e olhando para trás.
País

Advogada argentina diz que gestos racistas foram 'brincadeira'

Agostina Páez, de 29 anos, será monitorada com tornozeleira eletrônica e não poderá deixar o Brasil com a carteira de identidade.

Redação
18 de Janeiro de 2026
foto capturada de câmera de segurança registra briga entre médicos antes de assassinatos em restaurante de Barueri, São Paulo.
País

Veja o que se sabe sobre caso do médico suspeito de matar colegas em SP

Homem foi preso em flagrante após disparar contra médicos em um restaurante.

Redação
18 de Janeiro de 2026
Dois homens sorridentes sentados lado a lado à mesa, ambos vestindo camisetas pretas; um usa óculos. Ao fundo, parede escura com treliça coberta por plantas verdes.
País

Marido de Erlan Bastos lamenta morte do apresentador: 'sempre o amarei'

Também jornalista, Neto Maciel estava junto há 15 anos com Erlan Bastos.

Redação
17 de Janeiro de 2026
Imagem de câmera de segurança dentro de um elevador: mulher de cabelos presos, usando blusa preta de alça e short verde, olha para cima e faz um gesto com a mão. O painel de botões do elevador aparece ao fundo e a imagem tem aparência granulada.
País

Sumiço de mulher em prédio de Goiás passa a ser investigado como suspeita de homicídio

O desaparecimento completa um mês neste sábado (17).

Redação
17 de Janeiro de 2026
Foto de Marcos da Mata Ribeiro e Maria Deusdete da Mata Ribeiro, que desapareceram em enchente em São Paulo.
País

Corpo de homem que desapareceu em enchente em SP é encontrado

Idoso e esposa estavam em carro que ficou submerso.

Redação
17 de Janeiro de 2026
Homem de óculos, usando terno preto, camisa branca e gravata vermelha, em pé diante de um painel luminoso de estúdio. Ele tem expressão séria e usa um microfone preso à lapela.
País

Saiba o que é tuberculose peritoneal, causa da morte de Erlan Bastos

O jornalista foi internado ainda em dezembro por conta dessa doença rara.

Redação
17 de Janeiro de 2026
Imagem aérea de helicóptero que caiu em Guaratiba, no Rio de Janeiro.
País

Três pessoas morrem em queda de helicóptero no Rio de Janeiro

Aeronave caiu em área de mata na cidade de Guaratiba.

Redação
17 de Janeiro de 2026
Foto do jornalista e apresentador Erlan Bastos, que faleceu neste sábado (17).
País

Quem era Erlan Bastos, que morreu aos 32 anos

Natural de Manaus (AM), o jornalista teve passagens por diferentes emissoras.

Redação
17 de Janeiro de 2026
Erlan Bastos
País

Morre jornalista Erlan Bastos, aos 32 anos

Apresentador comandou diversos noticiários ao longo da carreira.

Redação
17 de Janeiro de 2026
Colagem com fotos estilo selfie de Janaína, irmã do Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo. Imagem usada para matéria sobre mulher ter sido presa após ter sido identificada pelo Smart Sampa.
País

Sistema Smart Sampa leva à prisão da irmã de Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo

Janaina Reis Miron foi identificada dentro de uma unidade de saúde; ela tinha dois mandados de prisão em aberto.

Redação
15 de Janeiro de 2026
Imagem de câmera de segurança mostrando uma pessoa em um elevador acolchoado, vestindo blusa preta sem mangas e shorts azul‑claro, olhando para um telefone que segura com uma das mãos. A pessoa está encostada na parede lateral do elevador.
País

Corretora desaparece após descer para subsolo de prédio no interior de Goiás

Daiane Alves Souza, de 43 anos, foi religar a luz do apartamento e desapareceu. Ela está sendo procurada desde dezembro.

Redação
15 de Janeiro de 2026
Suzane von Richthofen olhando para o lado direito da câmera com uma expressão séria.
País

Suzane von Richthofen disputa herança milionária com prima após morte de tio

Condenada pelo assassinato dos pais, ela alega agir para proteger os bens do filho.

Redação
14 de Janeiro de 2026
PF apreendeu dinheiro e veículo em endereços visitados em operação.
País

PF faz buscas em endereços de Daniel Vorcaro em operação contra o Banco Master

Ao todo, são cumpridos 42 mandados de busca e apreensão em ação policial.

Redação
14 de Janeiro de 2026