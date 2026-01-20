Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Três técnicos de enfermagem são presos suspeitos de matar pacientes no DF

Os crimes foram cometidos através da aplicação de medicamentos nas vítimas, ocasionando parada cardíaca e morte.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
País
Homem branco fardado com roupa preta da Polícia Criminal e colete, de costas e em uma casa. Na frente dele, há uma bancada com itens diversos e uma televisão na parede.
Legenda: Os crimes aconteceram em dois dias: 19 de novembro de 2025 e 1º de dezembro de 2025.
Foto: Reprodução/PCDF.

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu três técnicos de enfermagem suspeitos de assassinar pacientes na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Anchieta, na cidade de Taguatinga, no Centro-Oeste do País. A ação, chamada de Operação Anúbis, efetuou as prisões nos dias 11 e 15 de janeiro. As informações foram divulgadas nessa segunda-feira (19).

Os casos ocorreram no fim de 2025, com duas mortes registradas em novembro e uma terceira em dezembro. As vítimas, dois homens e uma mulher, tinham 33, 63 e 75 anos.

Conforme as apurações iniciais das autoridades, os suspeitos aplicavam medicamentos de maneira irregular, diretamente na veia do paciente.

O delegado Wisllei Salomão explicou, em coletiva de imprensa realizada nessa segunda, que o remédio é comumente usado em UTIs, "mas que, se aplicado diretamente na veia, como foi o caso, provoca parada cardíaca e a morte".

Veja também

teaser image
País

Veja o que se sabe sobre caso do médico suspeito de matar colegas em SP

teaser image
País

Sumiço de mulher em prédio de Goiás passa a ser investigado como suspeita de homicídio

As autoridades prenderam um homem e duas mulheres, e tratam o caso como homicídio qualificado. As duas mulheres são investigadas por coautoria nos assassinatos e por negligência.

Veja quem são os técnicos de enfermagem suspeitos de matar pacientes em hospital

  • Marcos Vinícius Silva Barbosa de Araújo - 24 anos;
  • Marcela Camilly Alves da Silva - 22 anos;
  • Amanda Rodrigues de Sousa - 28 anos.

Desinfetante como 'medicamento'

Em um dos casos, o técnico de enfermagem teria feito uso de uma seringa por mais de 10 vezes para injetar desinfetante na veia da vítima.

As investigações apontam que Marcos Vinícius era o responsável por administrar os medicamentos e as duas suspeitas ficavam de vigia, na porta do quarto. Ele aguardava a reação corporal dos pacientes e realizava a manobra de Ressuscitação Pulmonar (RCP) para "disfarçar" o crime.

Além disso, o suspeito teria se passado por médico do hospital, entrado no sistema para realizar as prescrições de medicamentos, ido buscá-los na farmácia, preparado-os e os escondendo no jaleco para fazer uso nas vítimas.

Segundo a Polícia, ele teria negado as acusações quando interrogado, mas acabou confessando ao ver os vídeos.

Em nota ao Diário do Nordeste, o Hospital Anchieta afirma que identificou circunstâncias atípicas relacionadas aos óbitos e, por isso, "instaurou comitê interno de análise e conduziu investigação".

A instituição também afirma que "requereu a instauração de inquérito policial, bem como a adoção das medidas cautelares cabíveis, inclusive a prisão cautelar dos envolvidos, os quais já haviam sido desligados" e que encaminhou as evidências às autoridades.

Os familiares foram contatados pela rede hospitalar, que prestou apoio, solidariedade e esclarecimentos.

Assuntos Relacionados
Homem branco fardado com roupa preta da Polícia Criminal e colete, de costas e em uma casa. Na frente dele, há uma bancada com itens diversos e uma televisão na parede.
País

Três técnicos de enfermagem são presos suspeitos de matar pacientes no DF

Os crimes foram cometidos através da aplicação de medicamentos nas vítimas, ocasionando parada cardíaca e morte.

Redação
Há 31 minutos
Erlan Bastos era conhecido pelo trabalho no jornalismo de entretenimento e de bastidores.
País

Erlan Bastos relatou diagnóstico de doença rara ao vivo antes de morrer

Jornalista faleceu no sábado (17), após dias internado na UTI.

Redação
18 de Janeiro de 2026
Montagem com duas imagens capturadas em vídeo. À esquerda, a advogada imita um macaco. À direita, ela caminha falando e olhando para trás.
País

Advogada argentina diz que gestos racistas foram 'brincadeira'

Agostina Páez, de 29 anos, será monitorada com tornozeleira eletrônica e não poderá deixar o Brasil com a carteira de identidade.

Redação
18 de Janeiro de 2026
foto capturada de câmera de segurança registra briga entre médicos antes de assassinatos em restaurante de Barueri, São Paulo.
País

Veja o que se sabe sobre caso do médico suspeito de matar colegas em SP

Homem foi preso em flagrante após disparar contra médicos em um restaurante.

Redação
18 de Janeiro de 2026
Dois homens sorridentes sentados lado a lado à mesa, ambos vestindo camisetas pretas; um usa óculos. Ao fundo, parede escura com treliça coberta por plantas verdes.
País

Marido de Erlan Bastos lamenta morte do apresentador: 'sempre o amarei'

Também jornalista, Neto Maciel estava junto há 15 anos com Erlan Bastos.

Redação
17 de Janeiro de 2026
Imagem de câmera de segurança dentro de um elevador: mulher de cabelos presos, usando blusa preta de alça e short verde, olha para cima e faz um gesto com a mão. O painel de botões do elevador aparece ao fundo e a imagem tem aparência granulada.
País

Sumiço de mulher em prédio de Goiás passa a ser investigado como suspeita de homicídio

O desaparecimento completa um mês neste sábado (17).

Redação
17 de Janeiro de 2026
Foto de Marcos da Mata Ribeiro e Maria Deusdete da Mata Ribeiro, que desapareceram em enchente em São Paulo.
País

Corpo de homem que desapareceu em enchente em SP é encontrado

Idoso e esposa estavam em carro que ficou submerso.

Redação
17 de Janeiro de 2026
Homem de óculos, usando terno preto, camisa branca e gravata vermelha, em pé diante de um painel luminoso de estúdio. Ele tem expressão séria e usa um microfone preso à lapela.
País

Saiba o que é tuberculose peritoneal, causa da morte de Erlan Bastos

O jornalista foi internado ainda em dezembro por conta dessa doença rara.

Redação
17 de Janeiro de 2026
Imagem aérea de helicóptero que caiu em Guaratiba, no Rio de Janeiro.
País

Três pessoas morrem em queda de helicóptero no Rio de Janeiro

Aeronave caiu em área de mata na cidade de Guaratiba.

Redação
17 de Janeiro de 2026
Foto do jornalista e apresentador Erlan Bastos, que faleceu neste sábado (17).
País

Quem era Erlan Bastos, que morreu aos 32 anos

Natural de Manaus (AM), o jornalista teve passagens por diferentes emissoras.

Redação
17 de Janeiro de 2026
Erlan Bastos
País

Morre jornalista Erlan Bastos, aos 32 anos

Apresentador comandou diversos noticiários ao longo da carreira.

Redação
17 de Janeiro de 2026
Colagem com fotos estilo selfie de Janaína, irmã do Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo. Imagem usada para matéria sobre mulher ter sido presa após ter sido identificada pelo Smart Sampa.
País

Sistema Smart Sampa leva à prisão da irmã de Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo

Janaina Reis Miron foi identificada dentro de uma unidade de saúde; ela tinha dois mandados de prisão em aberto.

Redação
15 de Janeiro de 2026
Imagem de câmera de segurança mostrando uma pessoa em um elevador acolchoado, vestindo blusa preta sem mangas e shorts azul‑claro, olhando para um telefone que segura com uma das mãos. A pessoa está encostada na parede lateral do elevador.
País

Corretora desaparece após descer para subsolo de prédio no interior de Goiás

Daiane Alves Souza, de 43 anos, foi religar a luz do apartamento e desapareceu. Ela está sendo procurada desde dezembro.

Redação
15 de Janeiro de 2026
Suzane von Richthofen olhando para o lado direito da câmera com uma expressão séria.
País

Suzane von Richthofen disputa herança milionária com prima após morte de tio

Condenada pelo assassinato dos pais, ela alega agir para proteger os bens do filho.

Redação
14 de Janeiro de 2026
PF apreendeu dinheiro e veículo em endereços visitados em operação.
País

PF faz buscas em endereços de Daniel Vorcaro em operação contra o Banco Master

Ao todo, são cumpridos 42 mandados de busca e apreensão em ação policial.

Redação
14 de Janeiro de 2026
Três homens em foto de registro policial. À esquerda, homem branco de cabelos castanhos e olhos claros. Ao centro, homem branco com cabelo preto, bigode preto e barba grisalha. À direita, homem pardo com cabelo ralo e castanho.
País

Três membros do PCC são presos suspeitos de mandar matar Ruy Ferraz

Ex-delegado foi assassinado em setembro de 2025 em Praia Grande, no litoral paulista.

Redação
13 de Janeiro de 2026
Falésia onde José Lúcio morreu após infartar e cair de uma altura de 15 metros.
País

Empresário morre após sofrer infarto e cair de falésia na divisa entre ES e BA

Ele chegou a receber os primeiros socorros, mas não resistiu.

Redação
11 de Janeiro de 2026
Tornado com ventos de até 180 km/h atinge Paraná e é classificado como F2
País

Tornado com ventos de até 180 km/h atinge Paraná e é classificado como F2

O fenômeno percorreu cerca de um quilômetro e causou destruição.

Redação
11 de Janeiro de 2026
Foto de João Ricardo Rangel Mendes.
País

Ministério Público do Rio pede inclusão de ex-CEO da Hurb na lista de procurados da Interpol

Empresário João Ricardo Rangel Mendes chegou a ser preso em Jericoacoara, mas foi solto após audiência de custódia.

Redação
11 de Janeiro de 2026
Entrada da casa onde foi encontrado o corpo.
País

Tio de Suzane e Andreas Richthofen é encontrado morto na zona sul de São Paulo

Miguel Abdalla Neto foi localizado em casa, sem sinais aparentes de violência; Polícia Civil apura as circunstâncias da morte.

Redação
09 de Janeiro de 2026