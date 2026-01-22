Adolescente morre após sofrer descarga elétrica por celular ligado à tomada no Pará

Uma adolescente de 15 anos morreu após sofrer uma descarga elétrica ao manusear um celular conectado à tomada, na comunidade do Jutaí, zona rural de Augusto Corrêa (PA). De acordo com informações do G1, o caso é investigado pela Polícia Civil como morte acidental.

A morte foi confirmada pela Polícia Científica, que liberou o corpo por volta das 12h da última terça-feira (20). A vítima foi identificada como Beatriz Costa Diniz. Segundo informou a Secretaria Municipal de Saúde de Augusto Corrêa ao portal de notícias da TV Globo, o incidente ocorreu entre 22h e 23h da última quinta-feira (15), e o pai da adolescente foi quem a encontrou ferida dentro da residência.

Devido à gravidade dos ferimentos, Beatriz foi encaminhada inicialmente para uma unidade de saúde em Bragança e, posteriormente, transferida para o Hospital Metropolitano, onde morreu na segunda-feira (19). O velório ocorre nesta quinta (22).

A morte da adolescente gerou comoção entre moradores de Augusto Corrêa. Nas redes sociais, amigos e vizinhos relataram que Beatriz era conhecida na comunidade e ajudava a complementar a renda da família vendendo tapiocas em ônibus que circulam pela Cidade.

Distribuidora de energia nega oscilação de serviço

A Equatorial Pará, responsável pela distribuição de energia elétrica no Estado, informou que uma equipe técnica foi enviada ao local para verificar relatos de oscilação na rede elétrica, mas não identificou registros de interrupção no fornecimento nos últimos 30 dias na região.

A concessionária afirmou ainda que permanece à disposição das autoridades e reforçou a orientação para que celulares e outros aparelhos eletrônicos não sejam manuseados enquanto estiverem conectados à tomada.

A Polícia Civil informou que perícias foram solicitadas para esclarecer as circunstâncias do ocorrido e confirmar a causa da morte.