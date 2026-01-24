Pagodeiro morre baleado em tentativa de assalto no Rio
Vítima teria reagido e foi alvejada três vezes.
O cantor de pagode Leandro Pereira Afonso de Souza, o Leozinho, de 38 anos, foi vítima de um latrocínio (roubo seguido de morte) no Rio de Janeiro. O crime ocorreu na noite da última sexta-feira (23), no bairro do Cachambi, zona norte da cidade.
De acordo com informações da Polícia Civil, a ação foi realizada por dois criminosos em uma motocicleta roubada, que estavam praticando uma série de assaltos a pedestres na região. O músico foi abordado na Rua Basílio de Brito, no exato momento em que desembarcava de um veículo de aplicativo acompanhado de sua esposa.
O casal chegava para a celebração do aniversário de um sobrinho. Durante a abordagem, o artista teria orientado a mulher a buscar abrigo em uma residência.
Testemunhas afirmaram que Leozinho reagiu ao assalto, momento em que foi atingido por três disparos: dois nas pernas e um na região da axila. Após os tiros, os assaltantes fugiram do local.
Passou por cirurgia, mas não resistiu
O cantor foi inicialmente amparado por moradores e levado ao Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier. Na unidade de saúde, ele chegou a ser submetido a uma cirurgia, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.
O caso foi registrado na 23ª DP (Méier) e posteriormente transferido para a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), que conduz as investigações para identificar e localizar os autores do crime.
Leozinho era uma figura conhecida e querida na cena do pagode da Zona Norte carioca, com apresentações frequentes em eventos e bares locais. Ele tinha, inclusive, uma apresentação marcada para o sábado (24). Nas redes sociais, amigos e familiares prestaram homenagens, descrevendo-o como um homem alegre e cheio de vida. O músico deixa a esposa e dois filhos, de 17 e 5 anos.