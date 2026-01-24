Morre Constantino Júnior, ex-CEO e fundador da Gol, aos 57 anos

O empresário Constantino Júnior morreu na manhã deste sábado (24), aos 57 anos. Ele é o fundador da Gol e atuava como presidente do Conselho de Administração da companhia aérea.

Ele foi o CEO da Gol desde a fundação, em 2001, até o ano de 2012, quando deixou o comando da empresa e assumiu a presidência do Conselho, que ele já integrava desde 2004.

Constantino Júnior lutava contra um câncer há anos e estava internado em um hospital no momento em que faleceu. As informações são da Folha de S. Paulo.

A Gol se manifestou sobre a morte do fundador e disse que "se solidariza com os familiares e amigos, expressando seus sentimentos e reconhecendo seu legado". "Sua liderança, sua visão estratégica e, sobretudo, seu jeito simples, humano, inteligente e próximo deixaram marcas profundas em nossa cultura", diz a companhia, por meio de nota.

"Os princípios estabelecidos por seu fundador fizeram a companhia crescer e hoje fazer parte de um grupo internacional. Eles seguem vivos na Gol e continuam transformando a aviação no Brasil", acrescentou.

Trajetória de Constantino Júnior

Antes de fundar a Gol, Constantino atuou, entre 1994 e 2000, como diretor da Comporte Participações, o grupo controlador de empresas de transporte terrestre de passageiros.

Em 2001, ele fundou a Gol e se tornou o primeiro presidente da companhia aérea, que tinha como objetivo desenvolver um o modelo de "baixo custo, baixa tarifa" no Brasil.

Durante a sua presidência, a Gol adquiriu a Varig.

A saída do cargo de CEO ocorreu apenas em 2012, quando ele passou a presidir o Conselho de Administração, do qual já participava desde 2004. Ele ficou na presidência do conselho até a data da morte.

Ele também foi um dos fundadores e integrava o Conselho de Administração do Grupo ABRA, holding de aviação criada em 2022 e que é responsável pelo controle das companhias aéreas Gol, no Brasil, e Avianca, na Colômbia.