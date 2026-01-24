Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Morre Constantino Júnior, ex-CEO e fundador da Gol, aos 57 anos

Presidente do Conselho da companhia aérea, ele lutava contra um câncer há anos.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 10:55)
País
Homem de terno escuro e gravata clara sentado à mesa, sorrindo para a câmera; ao fundo, imagem de um avião com o logotipo da GOL entre nuvens, em ambiente corporativo.
Legenda: Fundador e ex-CEO da Gol, Constantino Júnior faleceu na manhã deste sábado (24), aos 57 anos
Foto: Eduardo Viana/Divulgação GOL

O empresário Constantino Júnior morreu na manhã deste sábado (24), aos 57 anos. Ele é o fundador da Gol e atuava como presidente do Conselho de Administração da companhia aérea. 

Ele foi o CEO da Gol desde a fundação, em 2001, até o ano de 2012, quando deixou o comando da empresa e assumiu a presidência do Conselho, que ele já integrava desde 2004. 

Constantino Júnior lutava contra um câncer há anos e estava internado em um hospital no momento em que faleceu. As informações são da Folha de S. Paulo. 

A Gol se manifestou sobre a morte do fundador e disse que "se solidariza com os familiares e amigos, expressando seus sentimentos e reconhecendo seu legado". "Sua liderança, sua visão estratégica e, sobretudo, seu jeito simples, humano, inteligente e próximo deixaram marcas profundas em nossa cultura", diz a companhia, por meio de nota. 

"Os princípios estabelecidos por seu fundador fizeram a companhia crescer e hoje fazer parte de um grupo internacional. Eles seguem vivos na Gol e continuam transformando a aviação no Brasil", acrescentou. 

Veja também

teaser image
País

Adolescente morre após sofrer descarga elétrica por celular ligado à tomada no Pará

teaser image
País

Três técnicos de enfermagem são presos suspeitos de matar pacientes no DF

Trajetória de Constantino Júnior

Antes de fundar a Gol, Constantino atuou, entre 1994 e 2000, como diretor da Comporte Participações, o grupo controlador de empresas de transporte terrestre de passageiros.

Em 2001, ele fundou a Gol e se tornou o primeiro presidente da companhia aérea, que tinha como objetivo desenvolver um o modelo de "baixo custo, baixa tarifa" no Brasil.

Durante a sua presidência, a Gol adquiriu a Varig. 

A saída do cargo de CEO ocorreu apenas em 2012, quando ele passou a presidir o Conselho de Administração, do qual já participava desde 2004. Ele ficou na presidência do conselho até a data da morte. 

Ele também foi um dos fundadores e integrava o Conselho de Administração do Grupo ABRA, holding de aviação criada em 2022 e que é responsável pelo controle das companhias aéreas Gol, no Brasil, e Avianca, na Colômbia.

Homem de terno escuro e gravata clara sentado à mesa, sorrindo para a câmera; ao fundo, imagem de um avião com o logotipo da GOL entre nuvens, em ambiente corporativo.
País

Morre Constantino Júnior, ex-CEO e fundador da Gol, aos 57 anos

Presidente do Conselho da companhia aérea, ele lutava contra um câncer há anos.

Redação
Há 55 minutos
Imagem mostra técnico de enfermagem preso ao lado de leito de paciente que morreu em hospital do DF.
País

Imagens mostram suspeitos de assassinar pacientes no DF ao lado de leitos das vítimas

Registros são das câmeras de segurança do Hospital Anchieta, em Taguatinga.

Redação
22 de Janeiro de 2026
Carregador de celular ligado ao aparelho em cima de uma mesa
País

Adolescente morre após sofrer descarga elétrica por celular ligado à tomada no Pará

Morte de jovem gerou comoção entre moradores de Augusto Corrêa (PA).

Redação
22 de Janeiro de 2026
Homem não identificado segura celular.
País

Polícia de SP suspeita que juiz sequestrado tenha caído em 'golpe do amor'

Samuel de Oliveira Magro foi resgatado de cativeiro nessa terça-feira (20).

Redação
21 de Janeiro de 2026
Foto da advogada que salvou família de incêndio no Paraná. Imagem usada para matéria informando que mulher recebeu alta hospitalar após 3 meses de coma.
País

Advogada que salvou mãe e primo de incêndio no Paraná recebe alta após três meses

A vitima teve 63% do corpo queimado.

Redação
20 de Janeiro de 2026
Viaturas da Polícia Civil de São Paulo.
País

Auditor fiscal é resgatado de cativeiro em São Paulo

Vítima foi encontrada em um cativeiro no limite entre a capital e a cidade de Osasco.

Redação
20 de Janeiro de 2026
PC Siqueira vestindo camisa preta, óculos de armação escura e cabelos na cor roxa.
País

Investigação sobre morte de PC Siqueira será retomada

Influenciador foi encontrado morto no próprio apartamento em dezembro de 2023.

Redação
20 de Janeiro de 2026
Homem branco fardado com roupa preta da Polícia Criminal e colete, de costas e em uma casa. Na frente dele, há uma bancada com itens diversos e uma televisão na parede.
País

Três técnicos de enfermagem são presos suspeitos de matar pacientes no DF

Os crimes foram cometidos através da aplicação de medicamentos nas vítimas, ocasionando parada cardíaca e morte.

Redação
20 de Janeiro de 2026
Erlan Bastos era conhecido pelo trabalho no jornalismo de entretenimento e de bastidores.
País

Erlan Bastos relatou diagnóstico de doença rara ao vivo antes de morrer

Jornalista faleceu no sábado (17), após dias internado na UTI.

Redação
18 de Janeiro de 2026
Montagem com duas imagens capturadas em vídeo. À esquerda, a advogada imita um macaco. À direita, ela caminha falando e olhando para trás.
País

Advogada argentina diz que gestos racistas foram 'brincadeira'

Agostina Páez, de 29 anos, será monitorada com tornozeleira eletrônica e não poderá deixar o Brasil com a carteira de identidade.

Redação
18 de Janeiro de 2026
foto capturada de câmera de segurança registra briga entre médicos antes de assassinatos em restaurante de Barueri, São Paulo.
País

Veja o que se sabe sobre caso do médico suspeito de matar colegas em SP

Homem foi preso em flagrante após disparar contra médicos em um restaurante.

Redação
18 de Janeiro de 2026
Dois homens sorridentes sentados lado a lado à mesa, ambos vestindo camisetas pretas; um usa óculos. Ao fundo, parede escura com treliça coberta por plantas verdes.
País

Marido de Erlan Bastos lamenta morte do apresentador: 'sempre o amarei'

Também jornalista, Neto Maciel estava junto há 15 anos com Erlan Bastos.

Redação
17 de Janeiro de 2026
Imagem de câmera de segurança dentro de um elevador: mulher de cabelos presos, usando blusa preta de alça e short verde, olha para cima e faz um gesto com a mão. O painel de botões do elevador aparece ao fundo e a imagem tem aparência granulada.
País

Sumiço de mulher em prédio de Goiás passa a ser investigado como suspeita de homicídio

O desaparecimento completa um mês neste sábado (17).

Redação
17 de Janeiro de 2026
Foto de Marcos da Mata Ribeiro e Maria Deusdete da Mata Ribeiro, que desapareceram em enchente em São Paulo.
País

Corpo de homem que desapareceu em enchente em SP é encontrado

Idoso e esposa estavam em carro que ficou submerso.

Redação
17 de Janeiro de 2026
Homem de óculos, usando terno preto, camisa branca e gravata vermelha, em pé diante de um painel luminoso de estúdio. Ele tem expressão séria e usa um microfone preso à lapela.
País

Saiba o que é tuberculose peritoneal, causa da morte de Erlan Bastos

O jornalista foi internado ainda em dezembro por conta dessa doença rara.

Redação
17 de Janeiro de 2026
Imagem aérea de helicóptero que caiu em Guaratiba, no Rio de Janeiro.
País

Três pessoas morrem em queda de helicóptero no Rio de Janeiro

Aeronave caiu em área de mata na cidade de Guaratiba.

Redação
17 de Janeiro de 2026
Foto do jornalista e apresentador Erlan Bastos, que faleceu neste sábado (17).
País

Quem era Erlan Bastos, que morreu aos 32 anos

Natural de Manaus (AM), o jornalista teve passagens por diferentes emissoras.

Redação
17 de Janeiro de 2026
Erlan Bastos
País

Morre jornalista Erlan Bastos, aos 32 anos

Apresentador comandou diversos noticiários ao longo da carreira.

Redação
17 de Janeiro de 2026
Colagem com fotos estilo selfie de Janaína, irmã do Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo. Imagem usada para matéria sobre mulher ter sido presa após ter sido identificada pelo Smart Sampa.
País

Sistema Smart Sampa leva à prisão da irmã de Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo

Janaina Reis Miron foi identificada dentro de uma unidade de saúde; ela tinha dois mandados de prisão em aberto.

Redação
15 de Janeiro de 2026
Imagem de câmera de segurança mostrando uma pessoa em um elevador acolchoado, vestindo blusa preta sem mangas e shorts azul‑claro, olhando para um telefone que segura com uma das mãos. A pessoa está encostada na parede lateral do elevador.
País

Corretora desaparece após descer para subsolo de prédio no interior de Goiás

Daiane Alves Souza, de 43 anos, foi religar a luz do apartamento e desapareceu. Ela está sendo procurada desde dezembro.

Redação
15 de Janeiro de 2026