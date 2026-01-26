Cantor João Lima se entrega à Polícia após agressões contra a ex-esposa

Investigado por violência doméstica, o cantor João Lima se apresentou à Polícia Civil na manhã desta segunda-feira (26), em João Pessoa, e foi preso após prestar depoimento. Ao deixar a delegacia, ele pediu perdão e afirmou que irá colaborar com as investigações.

"Em respeito a tudo o que aconteceu, eu estou aqui. Perdão a todo mundo”, disse o cantor à imprensa ao sair da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, onde compareceu para os primeiros procedimentos.

Após o depoimento, João Lima foi encaminhado ao Instituto de Polícia Científica para realização de exame de corpo de delito. Em seguida, foi levado à Central de Polícia. Segundo a Polícia Civil, o cantor deve passar por audiência de custódia ainda nesta segunda-feira.

A prisão ocorreu após a repercussão de vídeos divulgados nas redes sociais no último sábado (24), que mostram agressões contra a ex-esposa. A vítima denunciou o caso à Polícia Civil e obteve medida protetiva de urgência.

Defesa vai pedir habeas corpus

Conforme o advogado Luiz Pereira, em entrevista ao G1, após os exames e a audiência de custódia, a defesa deve impetrar um pedido de habeas corpus.

A decisão judicial também determinou que o cantor fique proibido de se aproximar da ex-esposa, de frequentar o imóvel onde residia e de manter qualquer tipo de contato com ela ou com familiares, estabelecendo distância mínima de 300 metros.

Entenda o caso

A Polícia Civil investiga João Lima por violência doméstica após a circulação dos vídeos que mostram as agressões. A vítima registrou boletim de ocorrência na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de João Pessoa.

Após a repercussão, a ex-esposa do cantor, a médica Raphaella Brilhante, confirmou publicamente a violência sofrida em publicação nas redes sociais.

No texto, relatou enfrentar “uma dor que atravessa o corpo, a alma e a história” e afirmou que “nenhuma mulher deveria precisar chegar a esse ponto para ser ouvida”. Ela destacou ainda que as medidas legais estão sendo adotadas, com respeito à Justiça.