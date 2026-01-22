Natanzinho Lima encerra show por inflamação na garganta, na Bahia; assista

O show do cantor Natanzinho Lima foi encerrado antes do previsto na noite da última terça-feira (21), durante os festejos de São Sebastião, no distrito de Algodões, no município de Quijingue (BA). A interrupção ocorreu após o artista relatar fortes problemas de saúde, incluindo uma virose e inflamação na garganta, que comprometeram a voz do artista.

Visivelmente emocionado, Natanzinho pediu desculpas ao público e explicou a situação no palco.

Oi, gente. Isso nunca aconteceu comigo. Eu queria pedir mil desculpas a vocês. Como vocês sabem, há um tempo eu peguei uma inflamação no ouvido, fiquei muito ruim e tive que cancelar alguns shows. Eu nunca tinha cancelado show por conta de saúde. E, de dois dias para cá, peguei uma gripe, uma virose muito forte. Minha garganta está bem inflamada. Eu fiz até o máximo que consegui, mas eu juro que não consigo cantar mais Natanzinho Lima Cantor

O cantor destacou que tentou manter a apresentação em respeito ao público. “Passei horas e horas no camarim aquecendo a voz para entregar o melhor para vocês. Isso aqui é o meu máximo. Não consigo fazer mais. Em respeito a vocês, eu vim para cá para cantar. Saí de casa e falei: ‘Cara, estou muito ruim, mas eu vou’”, disse.

Ele também prometeu retornar ao município. “Eu prometo voltar aqui. Vou falar com o prefeito e fazer até mais do que o combinado. Peço desculpas do fundo do meu coração".

Durante o pronunciamento, Natanzinho contou com o apoio de integrantes da equipe e de artistas que o acompanharam no palco. “Nunca cancelei show, e fico desesperado porque tem gente que não entende, mas vocês não têm culpa da minha saúde. Peço mil desculpas mais uma vez”, reforçou o cantor, sob aplausos do público.

A organização do evento informou que uma nova data deverá ser discutida para que o artista retorne e se apresente novamente na cidade.

Em contato com assessoria do artista, a equipe informou que ele "está em casa, e encontra-se sob cuidados médicos, realizando uma avaliação mais detalhada do quadro para garantir sua plena recuperação".

Veja nota completa da assessoria do cantor:

"A equipe do cantor Natanzinho Lima informa que, durante o show realizado ontem em Quijingue, na Bahia, o artista precisou fazer uma pausa na apresentação após sentir fortes dores na garganta, em decorrência de uma virose.

Mesmo após quase uma hora de show, Natanzinho tentou seguir no palco, mas, prezando por sua saúde, optou por interromper a apresentação. Para finalizar o momento junto ao público, o cantor convidou outros artistas presentes no evento para subirem ao palco e encerrarem o show ao seu lado, em um gesto de carinho e respeito pelos fãs.

O cantor já está em casa, e encontra-se sob cuidados médicos, realizando uma avaliação mais detalhada do quadro para garantir sua plena recuperação.

Natanzinho agradece o carinho, a compreensão do público e reforça que novas informações serão comunicadas pelos canais oficiais do artista".