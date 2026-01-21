João Gomes no aniversário de 300 anos de Fortaleza? Cantor responde

Nos bastidores de um show privado em Fortaleza (CE), o colunista João Lima Neto conversou com o cantor João Gomes sobre diferentes assuntos relacionados ao ano de 2026. Um dos temas abordado foi o aniversário de 300 anos da Capital cearense — que comemora a data com festa no mês de abril.

"A gente se mete! A gente vem nem que seja convidado!", comentou o artista com bom humor. Apesar da resposta, João Gomes disse que ainda não sabe de nenhuma tratativa com a equipe dele, mas se mostrou disponível para comemorar o aniversário da cidade.

"É uma cidade muito importante para o forró e para o Nordeste. Toda vez que começo alguma coisa, começo por aqui. O projeto ''Dominguinhos', o primeiro show foi aqui, o meu primeiro da carreira foi aqui. É um lugar abençoado, você se sente feliz. Não é à toa que tantos cantores moram aqui”, afirmou o artista.

Planos para 2026

João também falou sobre o equilíbrio entre carreira e vida pessoal e pontuou os desafios para 2026. "Eu entendi uma coisa muito importante, que é ter um tempo em casa para recarregar. A estrada tem muita informação, e às vezes eu preciso ir para casa para desligar um pouco”, explicou.

Segundo o cantor, os momentos com os filhos são preciosos: “Cada momento do Jorge e do Joaquim é muito precioso. É importante desfrutar, porque isso nos dá direção”.

Sobre planos artísticos, ponderou: “O show de hoje foi intimista e me ajudou a entender caminhos de repertório para o ano, mas ainda é cedo para prometer qualquer coisa”.