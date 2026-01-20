Xanddy Harmonia é internado em Salvador com gastroenterite

O cantor Xanddy Harmonia foi internado em Salvador com um quadro de gastroenterite de origem infecciosa. A informação foi compartilhada pela equipe do baiano, nas redes sociais, nessa segunda-feira (19).

Xanddy está sob acompanhamento médico no Hospital Aliança e, segundo o g1, deve continuar internado pelos próximos dias.

O músico tinha uma apresentação marcada para o Rio de Janeiro, nessa segunda. A programação foi alterada, e o cantor Belo cantou no lugar de Xanddy.

A agenda de shows do cantor baiano para o fim de semana está mantida, ainda conforme o g1. Xanddy tem shows marcados entre sexta-feira (23) e segunda (26).

O que é gastroenterite?

Conforme informações da Rede D'Or, a gastroenterite é um tipo de inflamação ou infecção que atinge a mucosa que reveste o tubo digestivo, desde o estômago até o intestino.

A doença precisa ser contida rapidamente, já que os principais sintomas, como diarreia e vômito, podem levar à desidratação.

Os sintomas da gastroenterite podem incluir diarreia intensa, que surge de repente, vômitos frequentes, dor de barriga, náuseas e vômitos.