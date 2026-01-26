Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Xand Avião cai de cavalo em treino de vaquejada

Cantor demostrou bom humor após sofrer queda de animal.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 11:34)
É Hit
Legenda: Xand compartilhou o momento da queda do cavalo em publicação no Instagram.
Foto: Reprodução/Instagram

Xand Avião chamou a atenção dos seguidores ao publicar um vídeo inusitado nas redes sociais durante um treino de vaquejada. O registro foi compartilhado no Instagram no domingo (25) e mostra o cantor participando da prática esportiva em um haras localizado no município de Caruaru, no Agreste de Pernambuco.

As imagens rapidamente repercutiram entre fãs ao mostrarem o momento em que o forrozeiro acaba caindo do cavalo durante a tentativa de execução de uma manobra.

Veja queda do cavalo:

No vídeo, é possível observar que — ao se aproximar da área destinada à derrubada do boi — Xand Avião tenta direcionar o cavalo para a esquerda. No entanto, o animal reage de forma inesperada, puxa as rédeas e acaba desequilibrando o cantor, que cai na areia do local.

Veja também

teaser image
É Hit

Taty Girl anuncia que vai se tornar avó pela primeira vez: 'Sonho'

teaser image
É Hit

Natanzinho Lima encerra show por inflamação na garganta, na Bahia; assista

Apesar do susto, o artista não sofreu ferimentos. Após a queda, Xand se levanta rapidamente, ergue os braços e demonstra bom humor, arrancando risadas das pessoas que acompanhavam o treino.

A vaquejada é uma modalidade tradicional do Nordeste brasileiro, na qual dois vaqueiros montados a cavalo precisam derrubar um boi puxando-o pelo rabo dentro de uma área delimitada por duas faixas.

Em postagem no comentário de um vídeo, ele chegou a brincar com a situação: "Bem que mamãe disse, não entra não!".

Xand Avião investe no universo dos equinos

Desde 2024, Xand Avião passou a ampliar a atuação no universo das vaquejadas, investindo de forma direta no mercado de cavalos de elite.

A primeira iniciativa ocorreu por meio de uma sociedade com Wesley Safadão, quando os dois artistas anunciaram a compra milionária de um cavalo da raça Quarto de Milha, surpreendendo o mercado ao deixarem de lado a concorrência musical para se tornarem parceiros no setor agropecuário.

O movimento marcou o início de uma série de investimentos no segmento, que posteriormente se expandiram para projetos de maior porte. Entre eles, destacaram-se as parcerias com grandes criadores e artistas do sertanejo, como Henrique e Juliano, além da organização de leilões de alto valor.

Assuntos Relacionados