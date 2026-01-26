Xand Avião cai de cavalo em treino de vaquejada

Xand Avião chamou a atenção dos seguidores ao publicar um vídeo inusitado nas redes sociais durante um treino de vaquejada. O registro foi compartilhado no Instagram no domingo (25) e mostra o cantor participando da prática esportiva em um haras localizado no município de Caruaru, no Agreste de Pernambuco.

As imagens rapidamente repercutiram entre fãs ao mostrarem o momento em que o forrozeiro acaba caindo do cavalo durante a tentativa de execução de uma manobra.

Veja queda do cavalo:

No vídeo, é possível observar que — ao se aproximar da área destinada à derrubada do boi — Xand Avião tenta direcionar o cavalo para a esquerda. No entanto, o animal reage de forma inesperada, puxa as rédeas e acaba desequilibrando o cantor, que cai na areia do local.

Apesar do susto, o artista não sofreu ferimentos. Após a queda, Xand se levanta rapidamente, ergue os braços e demonstra bom humor, arrancando risadas das pessoas que acompanhavam o treino.

A vaquejada é uma modalidade tradicional do Nordeste brasileiro, na qual dois vaqueiros montados a cavalo precisam derrubar um boi puxando-o pelo rabo dentro de uma área delimitada por duas faixas.

Em postagem no comentário de um vídeo, ele chegou a brincar com a situação: "Bem que mamãe disse, não entra não!".

Xand Avião investe no universo dos equinos

Desde 2024, Xand Avião passou a ampliar a atuação no universo das vaquejadas, investindo de forma direta no mercado de cavalos de elite.

A primeira iniciativa ocorreu por meio de uma sociedade com Wesley Safadão, quando os dois artistas anunciaram a compra milionária de um cavalo da raça Quarto de Milha, surpreendendo o mercado ao deixarem de lado a concorrência musical para se tornarem parceiros no setor agropecuário.

O movimento marcou o início de uma série de investimentos no segmento, que posteriormente se expandiram para projetos de maior porte. Entre eles, destacaram-se as parcerias com grandes criadores e artistas do sertanejo, como Henrique e Juliano, além da organização de leilões de alto valor.