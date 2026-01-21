Taty Girl anuncia que vai se tornar avó pela primeira vez: 'Sonho'

A cantora Taty Girl anunciou, nesta quarta-feira (21), que vai se tornar avó pela primeira vez. A novidade foi compartilhada em uma publicação nas redes sociais, acompanhada de um vídeo do filho mais velho, Ícaro Martins, ao lado da companheira, Clara Cavalcante.

Na legenda do vídeo, Taty comemorou a chegada do novo integrante da família e demonstrou emoção com o momento vivido. “Que alegria, Senhor Jesus. Eu vou ser vovó, que sonho. Meu filhinho, meu primogênito, vai ser papai”, escreveu.

Veja anúncio:

A artista também agradeceu e destacou o sentimento de gratidão. “Obrigada por encher meu coração de tanta felicidade. Eu sou grata por cada detalhe preparado por Ti, Deus. Meu Deus é perfeito”, afirmou.

Ao final da publicação, Taty parabenizou o casal e desejou saúde ao bebê. “Parabéns, meus filhos amados. Que venha com saúde e encha nossa família de muita alegria”, completou.

A publicação ganhou mais de 52 mil curtidas, além de mais de 700 comentários de fãs em comemoração pelo filho da cantora.