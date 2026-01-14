Felca diz que audiência com Hytalo Santos sobre adultização foi 'circo com palhaços sem graça'

O influenciador Felca repercutiu, nesta quarta-feira (4), o vídeo gravado durante seu depoimento no inquérito de Hytalo Santos. Segundo ele, muitas das perguntas feitas pelos advogados da defesa na audiência não foram sobre o caso em questão.

"Eu queria mesmo ser perguntado o máximo possível sobre o caso para esclarecer e ajudar no andamento do processo, mas muitas perguntas não foram sobre o caso. Já no início da audiência, percebi que os advogados da defesa estavam mais preocupados em me descredibilizar do que defender o acusado, muita doideira, um atropelando o outro, perguntas absurdas, me senti num circo com palhaços sem graça", comentou Felca.

O depoimento ocorreu na 2ª Vara Mista de Bayeux, na Paraída, de maneira remota.

"Ali estava sendo discutido algo crítico, uma criança que perde a infância é tão absurdo que tudo que é falado sobre isso é pouco. Muito foi feito nesses últimos meses, mas ainda é pouco. O Brasil precisa amadurecer urgentemente a discussão sobre adultização infantil. Isso ainda é responsabilidade de todos nós", acrescentou.

Audiência

Segundo a revista Marie Claire, no depoimento, o influencer foi questionado sobre o vídeo que gerou a investigação contra Hytalo Santos e seu marido, Euro. Os dois, inclusive, acompanharam o depoimento por videochamada — eles estão detidos em João Pessoa desde 28 de agosto do ano passado.

Os advogados da defesa questionaram se Felca faturou com o vídeo, o que ele negou. "Não, foi desmonetizado porque entendi que o assunto era delicado", disse.