Cantor João Lima tem prisão preventiva decretada por agressões à esposa

Crime foi registrado por câmeras de segurança.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 18:25)
País
Foto do cantor paraibano João Lima, investigado por agressões contra esposa.
Legenda: Cantor paraibano João Lima teve prisão decretada por agressões contra esposa.
Foto: Reprodução/Redes sociais.

O cantor João Lima, investigado por violência doméstica contra a esposa, teve a prisão preventiva decretada na tarde deste domingo (25). 

Vídeos que mostram o artista agredindo a mulher, a médica e influenciadora Rafaella Brilhante, foram divulgados neste sábado (24). As imagens gravadas por câmeras de segurança repercutiram nas redes sociais.

Rafaella procurou a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), em João Pessoa, e registrou boletim de ocorrência. 

Uma medida protetiva foi concedida à vítima, segundo reportado pelo g1. João Lima está proibido de chegar a menos de 300 metros da vítima, frequentar a casa onde morava e manter contato com ela ou familiares.

O cantor não se pronunciou sobre o caso até o momento. O mandado de prisão foi expedido pelo plantão judiciário do Tribunal de Justiça da Paraíba (TJPB).

AGRESSÃO APÓS SEPARAÇÃO DO CASAL

O comportamento agressivo de João Lima teria começado ainda durante a lua de mel, após o casamento realizado em novembro, segundo a defesa da vítima. 

Em 18 de janeiro, após uma separação temporária do casal, João Lima cometeu o crime registrado pelas câmeras. 

O cantor deferiu socos, apertos na mandíbula e tentou silenciar os gritos da mulher com amordaçamento, segundo a decisão judicial.

Ele teria ainda entregado uma faca para a vítima, para que ela tirasse a própria vida.

Três dias depois, o cantor foi até a casa da mãe de Rafaella e fez novas ameaças caso ela não reatasse o relacionamento. 

