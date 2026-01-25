Cantor João Lima tem prisão preventiva decretada por agressões à esposa
Crime foi registrado por câmeras de segurança.
O cantor João Lima, investigado por violência doméstica contra a esposa, teve a prisão preventiva decretada na tarde deste domingo (25).
Vídeos que mostram o artista agredindo a mulher, a médica e influenciadora Rafaella Brilhante, foram divulgados neste sábado (24). As imagens gravadas por câmeras de segurança repercutiram nas redes sociais.
Rafaella procurou a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), em João Pessoa, e registrou boletim de ocorrência.
Uma medida protetiva foi concedida à vítima, segundo reportado pelo g1. João Lima está proibido de chegar a menos de 300 metros da vítima, frequentar a casa onde morava e manter contato com ela ou familiares.
O cantor não se pronunciou sobre o caso até o momento. O mandado de prisão foi expedido pelo plantão judiciário do Tribunal de Justiça da Paraíba (TJPB).
AGRESSÃO APÓS SEPARAÇÃO DO CASAL
O comportamento agressivo de João Lima teria começado ainda durante a lua de mel, após o casamento realizado em novembro, segundo a defesa da vítima.
Em 18 de janeiro, após uma separação temporária do casal, João Lima cometeu o crime registrado pelas câmeras.
O cantor deferiu socos, apertos na mandíbula e tentou silenciar os gritos da mulher com amordaçamento, segundo a decisão judicial.
Ele teria ainda entregado uma faca para a vítima, para que ela tirasse a própria vida.
Três dias depois, o cantor foi até a casa da mãe de Rafaella e fez novas ameaças caso ela não reatasse o relacionamento.