Crianças desaparecidas no Maranhão teriam sido vistas em hotel em São Paulo

Os irmãos Ágatha Isabelly, de 6 anos, e Allan Michael, de 4, teriam sido vistos na tarde deste sábado (24) em um hotel no bairro da República, na região central de São Paulo. Eles desapareceram no início de janeiro após saírem para brincar em Bacabal, no interior do Maranhão.

O caso agora passa a ser investigado pela Polícia Civil do Estado de São Paulo. A Secretaria de Segurança Pública paulista declarou que a polícia do Maranhão já foi notificada sobre a localização das crianças. As informações são da CNN Brasil.

Mais de 500 pessoas já foram mobilizadas para participar das buscas pelas crianças, incluindo membros da Polícia Civil, do Corpo de Bombeiros e da Marinha.

Desaparecimento dos irmãos entra no 22º dia

A reviravolta no caso pode mudar a estratégia de procura pelos irmãos, que no primeiro domingo do ano, sumiram na cidade do interior do Maranhão.

Ágatha e Allan desapareceram em 4 de janeiro junto ao primo Anderson Kauã, de oito anos, encontrado em Bacabal três dias depois.

Na última semana, Anderson recebeu alta hospitalar e passou a ajudar nas buscas pelos primos, reconstruindo parte do trajeto feito por eles antes de se separarem. Apesar da colaboração no caso, ainda não foram encontrados vestígios sobre o paradeiro das outras duas crianças.

A Polícia Civil acionou, também, o Amber Alert, sistema que emite alertas emergenciais e usa plataformas digitais para divulgar informações e imagens das vítimas em um raio de até 200 quilômetros do local de desaparecimento. Ele é comumente usado em casos de rapto de crianças, especialmente nos Estados Unidos.

Por três semanas, varreduras minuciosas foram realizadas pelas autoridades, que já percorreram cerca de 200 quilômetros nos arredores do local de desaparecimento. Entretanto, pistas de maior relevância não foram encontradas.

Conforme a SSP-MA, as equipes continuam de prontidão para o caso de surgirem novos indícios. Enquanto a Polícia seguirá a investigação por meio do inquérito, que já conta com mais de 200 páginas.