Jovem atropelado por MC Tuto em acidente em Barueri passa por cirurgia; estado de saúde é grave

O jovem atropelado por Emerson Teixeira Muniz, o MC Tuto, na madrugada deste sábado (24) foi submetido a uma cirurgia no tornozelo e está internado em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no Hospital Municipal Francisco Moran, em Barueri, na Grande São Paulo.

A vítima foi levada ao Hospital Municipal Francisco Moran. Ele sofreu fraturas nas duas pernas, nas costelas e fissuras no crânio, e estava inconsciente no momento do socorro. As informações são do jornal O Globo.

Gabriel Luiz Berrelhas Alves, de 20 anos, foi atingido por um Porsche, modelo 911 Carrera GTS, conduzido pelo MC. O acidente ocorreu pouco depois da meia-noite na Avenida Guilherme Perereca Guglielmo, em frente ao Ginásio José Corrêa. A circulação de veículos no local é proibida.

A reportagem do O Globo tentou entrar em contato com a mãe de Gabriel, mas ela preferiu não gravar entrevista. A advogada Tatiana Forte repassou as informações sobre o estado de saúde do jovem.

MC estava tirando uma selfie no momento do acidente, aponta gravação

O atropelamento aconteceu durante a gravação de um clipe musical que não tinha autorização oficial para acontecer. Uma câmera acoplada no capô do carro pode ter obstruído a visão do motorista, que estava acompanhado de uma mulher no banco do passageiro.

Nas imagens obtidas pela TV Globo e de posse do delegado responsável pelo caso, Leandro Rocha Vieira, MC Tuto estava tirando uma selfie com uma mulher no carona no momento do acidente.