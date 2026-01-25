Jovem atropelado por MC Tuto em acidente em Barueri passa por cirurgia; estado de saúde é grave
Funkeiro fazia a gravação de um clipe quando atingiu o jovem.
O jovem atropelado por Emerson Teixeira Muniz, o MC Tuto, na madrugada deste sábado (24) foi submetido a uma cirurgia no tornozelo e está internado em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no Hospital Municipal Francisco Moran, em Barueri, na Grande São Paulo.
A vítima foi levada ao Hospital Municipal Francisco Moran. Ele sofreu fraturas nas duas pernas, nas costelas e fissuras no crânio, e estava inconsciente no momento do socorro. As informações são do jornal O Globo.
Gabriel Luiz Berrelhas Alves, de 20 anos, foi atingido por um Porsche, modelo 911 Carrera GTS, conduzido pelo MC. O acidente ocorreu pouco depois da meia-noite na Avenida Guilherme Perereca Guglielmo, em frente ao Ginásio José Corrêa. A circulação de veículos no local é proibida.
A reportagem do O Globo tentou entrar em contato com a mãe de Gabriel, mas ela preferiu não gravar entrevista. A advogada Tatiana Forte repassou as informações sobre o estado de saúde do jovem.
MC estava tirando uma selfie no momento do acidente, aponta gravação
O atropelamento aconteceu durante a gravação de um clipe musical que não tinha autorização oficial para acontecer. Uma câmera acoplada no capô do carro pode ter obstruído a visão do motorista, que estava acompanhado de uma mulher no banco do passageiro.
Nas imagens obtidas pela TV Globo e de posse do delegado responsável pelo caso, Leandro Rocha Vieira, MC Tuto estava tirando uma selfie com uma mulher no carona no momento do acidente.
MC Tuto foi preso em flagrante por tentativa de homicídio contra o jovem. Para a Polícia Civil, o funkeiro assumiu o risco de matar ao dirigir de forma perigosa em um local restrito a pedestres, durante a noite e com a visão possivelmente comprometida por equipamentos de filmagem instalados no veículo.
Em audiência de custódia realizada neste sábado, a Justiça decidiu converter a prisão em flagrante em preventiva.
Além do carro de luxo, a polícia apreendeu oito celulares e um cartão de memória com as gravações do clipe que estava sendo filmado no momento do atropelamento.