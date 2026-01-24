MC Tuto é preso após atropelar jovem durante gravação de clipe em Barueri

O funkeiro Emerson Teixeira Muniz, de 25 anos, mais conhecido como MC Tuto, foi preso em flagrante em Barueri (SP), na madrugada deste sábado (24), após atropelar Gabriel Luiz Berrelhas Alves, de 20 anos.

A vítima foi socorrida em estado grave e levada ao Hospital Municipal Francisco Moran. Ele sofreu fraturas nas duas pernas, nas costelas e fissuras no crânio, e estava inconsciente no momento do socorro.

O boletim de ocorrência indica que o acidente aconteceu às 0h50, na Avenida Guilherme Perereca Guglielmo, em frente ao Ginásio José Corrêa, em Barueri. No local, a circulação de veículos é proibida.

O MC conduzia um Porsche, modelo 911 Carrera GTS, avaliado em mais de R$ 1 milhão. Ainda segundo o boletim, o veículo estava em “velocidade absolutamente incompatível com a via”.

O atropelamento aconteceu durante a gravação de um clipe musical que não tinha autorização oficial para acontecer. Uma câmera acoplada no capô do carro pode ter obstruído a visão do motorista, que estava acompanhado de uma mulher no banco do passageiro.

Polícia aponta tentativa de homicídio qualificado

O caso foi registrado como tentativa de homicídio qualificado. Para a Polícia Civil, MC Tuto assumiu o risco de matar ao dirigir de forma perigosa em um local restrito a pedestres, durante a noite e com a visão possivelmente comprometida por equipamentos de filmagem instalados no veículo.

Em audiência de custódia realizada neste sábado, a Justiça decidiu converter a prisão em flagrante em preventiva.

Além do carro de luxo, a polícia apreendeu oito celulares e um cartão de memória com as gravações do clipe que estava sendo filmado no momento do atropelamento.

A defesa de MC Tuto informou que a equipe de assessoria de imprensa do cantor divulgará em breve um posicionamento sobre o caso.