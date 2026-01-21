Primo de crianças desaparecidas no Maranhão tem alta hospitalar e ajuda nas buscas
Anderson Kauã foi encontrado poucos dias após o desaparecimento, desorientado e desidratado.
Anderson Kauã, 8, primo dos irmãos Ágatha Isabelly, 6, e Allan Michael, 4, que estão desaparecidos há cerca de três semanas no território quilombola São Sebastião dos Pretos, em Bacabal, no Maranhão, teve alta nessa terça-feira (20), após 14 dias internado.
Assim que deixou o hospital, o menino acompanhou policiais até a região onde esteve com os parentes pela última vez e apontou o caminho que percorreu com eles.
A Secretaria da Segurança Pública (SSP-MA) afirmou ao g1 que a participação de Anderson nas buscas foi autorizada pela Justiça e acrescentou que ele levou os agentes de segurança até uma cabana abandonada a cerca de 50 metros do rio Mearim.
O trabalho para descobrir o paradeiro de Ágatha e Allan é conduzido por policiais, com o auxílio de cães farejadores, e de militares da Marinha, que utilizam um equipamento subaquático para fazer a varredura em um trecho de três quilômetros do rio — a ferramenta funciona como um "scanner" e cria imagens detalhadas embaixo d'água, principalmente em ambientes de águas turvas ou profundas.
Como Anderson Kauã foi encontrado?
Anderson foi achado por produtores rurais no dia 7 de janeiro, em uma área de mata no povoado Santa Rosa, a cerca de quatro quilômetros do local onde esteve com os primos, Ágatha e Allan. Ele estava desorientado e desidratado, mas consciente e estável, conforme as autoridades de segurança locais.
Segundo a SSP-MA, ele é acompanhado por equipes multidisciplinares e já foi ouvido por meio de escuta especializada do Instituto da Criança e do Adolescente (IPCA).
O que se sabe sobre o desaparecimento das crianças no Maranhão?
No dia 4 de janeiro deste ano, Anderson, Ágatha e Allan saíram para brincar em uma área de mata próximo às suas residências, mas não voltaram para casa.
Eles foram vistos pela última vez às 15 horas daquele mesmo dia, em uma área de mata que foi ponto de partida para as buscas iniciadas no dia seguinte pelos bombeiros.