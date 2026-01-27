Ex-mulher de João Lima fala pela primeira vez e diz que temeu pela própria vida

A médica Raphaella Brilhante, de 26 anos, ex-mulher do cantor João Lima, falou publicamente pela primeira vez sobre a violência doméstica que afirma ter sofrido durante o relacionamento. Em entrevista, ela descreveu episódios de controle, ameaças e agressões que, segundo relata, se intensificaram ao longo do casamento.

Raphaella contou que atitudes que inicialmente interpretava como ciúme se revelaram comportamentos abusivos. “O que eu estava achando que era ciúme, que era normal, na verdade já era controle. Eu não podia ir à academia sozinha, tinha que estar com a minha mãe. Se eu fosse só, eu tinha que avisar a hora que eu chegava, quando eu estava indo, quando eu estava lá, quando eu saía, se eu passasse mais que uma hora na academia, ele começava a dizer que eu estava fazendo alguma coisa de errado, começava a brigar comigo”, disse à TV Cabo Branco.

Segundo a médica, as agressões tiveram início ainda na lua de mel, poucos dias após o casamento. “Quando a gente voltou, os episódios continuaram e foram ficando mais frequentes e piores, até que ele disse que ia me matar”, relatou.

Mãe de uma menina de 4 anos, Raphaella afirmou que o medo foi determinante para romper o ciclo de violência. “Eu tenho uma filhinha de 4 anos, eu não posso morrer, ela precisa de mim. Eu tinha que sair disso, não podia mais ficar, por ela e por mim. Quando eu vi que eu podia morrer... Eu tô muito machucada, mas tô sendo forte por ela. Por mim e por ela”.

Ela também destacou a importância de dar visibilidade ao caso como forma de alerta. “Se a minha dor servir para que outras mulheres entendam que amor não é violência, não é medo, isso traz algum sentido”.

Médica agradece apoio

Nas redes sociais, Raphaella publicou um comunicado agradecendo o apoio recebido após a denúncia. “As dores são imensas. A dor é imensa. Eu não estou bem. Tudo ainda dói, no corpo, na alma, na memória. Mas, mesmo em meio a tudo isso, eu tenho sentido algo que me levanta todos os dias: o apoio de vocês. Cada mensagem, cada palavra de carinho, cada gesto de empatia tem sido como uma mão segurando a minha quando eu achei que cairia”.

Após a denúncia, João Lima se apresentou à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), em João Pessoa, onde passou por exame de corpo de delito e foi encaminhado à carceragem. A Justiça decretou a prisão preventiva do cantor, destacando a necessidade de preservar as investigações e a integridade física e psicológica da vítima.

O músico é investigado por violência doméstica, e Raphaella obteve medidas protetivas de urgência. Um inquérito policial foi instaurado, e uma das agressões teria sido registrada por câmera de segurança.

João Lima atua no cenário do forró e do sertanejo e é neto do músico Pinto do Acordeon, morto em 2020.