Saiba qual banda abrirá show do Guns N' Roses em Fortaleza
Atração inicial do evento foi revelado nesta quarta-feira (28).
O show do Guns N' Roses em Fortaleza já tem atração de abertura confirmada: o grupo Raimundos. A banda nacional será responsável por aquecer o público antes dos americanos subirem ao palco da Arena Castelão em 18 de abril.
A informação foi divulgada nesta quarta-feira (28) pela Multi Entretenimento, uma das responsáveis pelo evento.
Essa não será a primeira vez que os brasilienses abrem a apresentação da banda de hard rock. Na verdade, a dobradinha já aconteceu ano passado, quando os americanos trouxeram a turnê "Because What You Want and What You Get Are Two Completely Different Things" ("Porque o que você quer e o que você terá são duas coisas completamente diferentes") ao Brasil.
O show do Guns N' Roses em Fortaleza quebrará o jejum de atrações internacionais em território cearense, que há quase 10 anos não tinha atrações estrangeiras.
Veja também
Com a expectativa de público de 50 mil pessoas, a maioria dos ingressos foi vendida no primeiro dia, sendo 25 mil somente nos primeiros 30 minutos.
Essa será a segunda vez que a banda norte-americana se apresenta em Fortaleza, a primeira aconteceu também em abril, mas em 2014. Na época, o show, realizado no Centro de Eventos do Ceará, reuniu cerca de 20 mil pessoas e foi um dos últimos de grande porte da “era de ouro” dos shows internacionais no Ceará.