Saiba qual banda abrirá show do Guns N' Roses em Fortaleza

Atração inicial do evento foi revelado nesta quarta-feira (28).

Verso
Imagem mostra Axl Rose cantando com um microfone enquanto Slash toca guitarra em um palco durante um show de rock do Guns N' Roses no Rio de Janeiro.
Legenda: Banda retorna à Capital cearense após 12 anos.
Foto: Antonio Scorza/Shutterstock.

O show do Guns N' Roses em Fortaleza já tem atração de abertura confirmada: o grupo Raimundos. A banda nacional será responsável por aquecer o público antes dos americanos subirem ao palco da Arena Castelão em 18 de abril. 

A informação foi divulgada nesta quarta-feira (28) pela Multi Entretenimento, uma das responsáveis pelo evento.

Essa não será a primeira vez que os brasilienses abrem a apresentação da banda de hard rock. Na verdade, a dobradinha já aconteceu ano passado, quando os americanos trouxeram a turnê "Because What You Want and What You Get Are Two Completely Different Things" ("Porque o que você quer e o que você terá são duas coisas completamente diferentes") ao Brasil.

O show do Guns N' Roses em Fortaleza quebrará o jejum de atrações internacionais em território cearense, que há quase 10 anos não tinha atrações estrangeiras. 

Com a expectativa de público de 50 mil pessoas, a maioria dos ingressos foi vendida no primeiro dia, sendo 25 mil somente nos primeiros 30 minutos. 

Essa será a segunda vez que a banda norte-americana se apresenta em Fortaleza, a primeira aconteceu também em abril, mas em 2014. Na época, o show, realizado no Centro de Eventos do Ceará, reuniu cerca de 20 mil pessoas e foi um dos últimos de grande porte da “era de ouro” dos shows internacionais no Ceará. 

