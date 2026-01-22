Guns N' Roses muda cidades de turnê no Brasil, mas mantém Fortaleza
Nova lista de shows foi divulgada sem as apresentações que estavam previstas para Vitória e Rio de Janeiro.
O perfil da banda Guns N' Roses divulgou, nessa quarta-feira (21), uma lista atualizada com os shows da World Tour 2026 previstos para América Latina, América do Norte e Europa. Apesar de a nova agenda modificar a programação no Brasil, a cidade de Fortaleza continua confirmada para receber os cantores.
A performance na capital cearense segue agendada para o dia 18 de abril, no Castelão. A produtora espera que cerca de 50 mil fãs lotem o estádio.
Entre as alterações realizadas, Rio de Janeiro e Vitória não aparecem mais com previsão de receber shows desta turnê.
A data da capital capixaba foi mantida na lista, mas com apresentação marcada para a cidade de Cariacica, na Região Metropolitana de Vitória. E Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, também entrou para essa nova remessa de shows.
Quanto custa o ingresso?
A venda geral de ingressos teve início dia 2 de dezembro, com ponto de venda presencial em Fortaleza na loja Levis', no Shopping Iguatemi Bosque, e online pela Bilheteria Digital.
Confira os valores para cada categoria de ingresso:
- Lounge Premium: a partir de R$ 395;
- Arquibancada Especial: a partir de R$ 345;
- Arquibancada Superior: a partir de R$ 295;
- Arquibancada Inferior: a partir de R$ 325;
- Pista Premium: a partir de R$ 595;
- Experience (pista premium + serviço): a partir de R$ 595 o ingresso; a partir de R$ 905 o serviço;
- Pista: a partir R$ 325,00.
Até seis ingressos podem ser retirados por CPF. Em caso de compra pela Internet, o valor é somado a uma taxa de serviço de 20%.
Confira novas cidades brasileiras da turnê
Segundo a postagem, o show de São Paulo acontecerá em formato de "Festival Appearence", ou seja, uma aparição em um festival da cidade.