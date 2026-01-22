Diário do Nordeste
Guns N' Roses muda cidades de turnê no Brasil, mas mantém Fortaleza

Nova lista de shows foi divulgada sem as apresentações que estavam previstas para Vitória e Rio de Janeiro.

Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 08:04)
Palco com telão reproduzindo um cantor branco com cabelos lisos e claros próximos ao ombro e holofotes. Ao centro do telão, há os dizeres Guns N' Roses em um círculo vermelho com duas armas e uma flor.
Legenda: A performance em Fortaleza está marcada para o dia 18 de abril.
Foto: Shutterstock/Antonio Scorza.

O perfil da banda Guns N' Roses divulgou, nessa quarta-feira (21), uma lista atualizada com os shows da World Tour 2026 previstos para América Latina, América do Norte e Europa. Apesar de a nova agenda modificar a programação no Brasil, a cidade de Fortaleza continua confirmada para receber os cantores.

A performance na capital cearense segue agendada para o dia 18 de abril, no Castelão. A produtora espera que cerca de 50 mil fãs lotem o estádio.

Entre as alterações realizadas, Rio de Janeiro e Vitória não aparecem mais com previsão de receber shows desta turnê.

A data da capital capixaba foi mantida na lista, mas com apresentação marcada para a cidade de Cariacica, na Região Metropolitana de Vitória. E Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, também entrou para essa nova remessa de shows.

Quanto custa o ingresso?

A venda geral de ingressos teve início dia 2 de dezembro, com ponto de venda presencial em Fortaleza na loja Levis', no Shopping Iguatemi Bosque, e online pela Bilheteria Digital.

Confira os valores para cada categoria de ingresso:

  • Lounge Premium: a partir de R$ 395;
  • Arquibancada Especial: a partir de R$ 345;
  • Arquibancada Superior: a partir de R$ 295;
  • Arquibancada Inferior: a partir de R$ 325;
  • Pista Premium: a partir de R$ 595;
  • Experience (pista premium + serviço): a partir de R$ 595 o ingresso; a partir de R$ 905 o serviço;
  • Pista: a partir R$ 325,00.

Até seis ingressos podem ser retirados por CPF. Em caso de compra pela Internet, o valor é somado a uma taxa de serviço de 20%.

Confira novas cidades brasileiras da turnê

Segundo a postagem, o show de São Paulo acontecerá em formato de "Festival Appearence", ou seja, uma aparição em um festival da cidade.

