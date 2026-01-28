Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Maranguape e Maracanã empatam no 1º jogo do quadrangular da permanência

Equipes se enfrentaram no Estádio Moraisão em mais uma rodada do Cearense

Escrito por
Crisneive Silveira crisneive.silveira@svm.com.br
Jogada
Legenda: Maranguape e Maracanã ficaram no empate em 1 a 1.
Foto: Duardo Sousa/Maranguape

Maranguape e Maracanã ficaram no empate de 1 a 1 no primeiro jogo do quadrangular da permanência do Campeonato Cearense. Matheusão e Felipe Hulk marcaram os gols da partida. O duelo ocorreu nesta quarta-feira (28), no Estádio Moraisão. 

A equipe visitante segurou a posse de bola e trocou passes com facilidade. Não demorou para que a equipe liderada por Júnior Cearense abrir o placar. Matheusão recebeu cruzamento rasteiro do lado direito, e o camisa 9 só completou para o gol aos oito minutos. O resultado não mudou até o intervalo.

O empate veio com emoção, nos minutos finais do confronto. Atrás no placar, os anfitriões chutaram mais a gol e conseguiram deixar tudo igual no marcador aos 40 minutos. Em jogada de contra-ataque, Felipe Hulk recebeu passe na área, de frente para o gol, e se esticou para balançar as redes adversárias. 

O Maranguape volta a campo na terca (3), a partir das 19h (de Brasília), em casa. A equipe vai receber o Tirol em mais um jogo na luta contra o descenso. Já o Maracanã recebe o Quixadá no dia seguinte, no Estádio Prefeitão, também a partir das 19 horas.

Assuntos Relacionados
jogadores

Jogada

Maranguape e Maracanã empatam no 1º jogo do quadrangular da permanência

Equipes se enfrentaram no Estádio Moraisão em mais uma rodada do Cearense

Crisneive Silveira Há 58 minutos
jogador

Jogada

Apresentado no Ceará, Júlio César celebra acerto e detalha características como zagueiro

Defensor de 22 anos acertou com o Alvinegro por dois anos

Crisneive Silveira Há 2 horas
jogador

Jogada

Fortaleza estende contrato de Lucas Emanoel, destaque da base

Jogador de 19 anos foi integrado ao time principal

Brenno Rebouças e Crisneive Silveira 28 de Janeiro de 2026

Jogada

São Paulo x Flamengo: onde assistir, palpites e prováveis escalações

Partida válida pela 1ª rodada da Série A

Redação 28 de Janeiro de 2026

Jogada

Pesquisa de Torcidas: Ceará e Fortaleza perdem força no Interior e Flamengo lidera sem rivais

Vovô e Leão têm grande torcida na capital, mas no Interior, são superados por times de 'fora'

Vladimir Marques 28 de Janeiro de 2026
camisas

Jogada

Fortaleza ou Ceará: Qual time tem a maior torcida entre os cearenses após quedas? Veja pesquisa

Ao todo, 3.600 pessoas foram ouvidas entre os dias 10 e 18 de janeiro de 2026

Crisneive Silveira 28 de Janeiro de 2026