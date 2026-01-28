Maranguape e Maracanã empatam no 1º jogo do quadrangular da permanência

Maranguape e Maracanã ficaram no empate de 1 a 1 no primeiro jogo do quadrangular da permanência do Campeonato Cearense. Matheusão e Felipe Hulk marcaram os gols da partida. O duelo ocorreu nesta quarta-feira (28), no Estádio Moraisão.

A equipe visitante segurou a posse de bola e trocou passes com facilidade. Não demorou para que a equipe liderada por Júnior Cearense abrir o placar. Matheusão recebeu cruzamento rasteiro do lado direito, e o camisa 9 só completou para o gol aos oito minutos. O resultado não mudou até o intervalo.

O empate veio com emoção, nos minutos finais do confronto. Atrás no placar, os anfitriões chutaram mais a gol e conseguiram deixar tudo igual no marcador aos 40 minutos. Em jogada de contra-ataque, Felipe Hulk recebeu passe na área, de frente para o gol, e se esticou para balançar as redes adversárias.

O Maranguape volta a campo na terca (3), a partir das 19h (de Brasília), em casa. A equipe vai receber o Tirol em mais um jogo na luta contra o descenso. Já o Maracanã recebe o Quixadá no dia seguinte, no Estádio Prefeitão, também a partir das 19 horas.