Fernando Prass recebe convite para departamento de futebol e pode retornar ao Ceará em 2024

O ex-goleiro Fernando Prass pode estar próximo de acertar o seu retorno ao Ceará. Em informação confirmada pelo Diário do Nordeste, o ex-jogador recebeu o convite para assumir um cargo no departamento de futebol do Alvinegro de Porangabuçu.

Com passagens por grandes clubes do futebol brasileiro como atleta, incluindo o próprio Ceará, Prass é considerado um líder nato e tem o perfil desejado pela cúpula alvinegras para ser um dos pilares do futebol em 2024. A tendência é que ele assuma o cargo de executivo de futebol.

Vale lembrar que, recentemente, João Paulo Silva, presidente do Ceará, esteve em São Paulo, local onde Fernando mora, para uma série de reuniões que visam a composição do departamento de futebol do clube.

FORMAÇÃO

O ex-goleiro tem formação em Administração, além de cursos na Gestão Estratégica de Esportes, Gestão Técnica no Futebol, Gestão de clubes-empresa e supervisor de futebol.

No final da década de 1990, ainda na época de jogador do Grêmio, Fernando Prass fez quatro semestres de Educação Física, mas desistiu do curso em sua metade. O profissional continua se qualificando por meio dos estudos para atuar no mercado brasileiro.