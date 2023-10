Após empate pela 32ª rodada, Ceará alcança duas marcas negativas na Série B; veja quais

Ao empatar em 0 a 0 com o Sampaio Corrêa no Castelão no último sábado (14), pela 32ª rodada da Série B, o Ceará chegou a duas marcas negativas na competição B. O Vovô chegou a seu 5º jogo seguido sem vencer e ao 3º jogo seguido sem marcar gols.

O Vovô poderia ter evitado as duas marcas negativas ao ter um pênalti marcado no 2º tempo, mas Erick desperdiçou, parando no goleiro.

A sequência alvinegra, toda com o técnico Vagner Mancini, é de 3 derrotas e 2 empates: Novorizontino (1x4), Chapecoense (1x1), Atlético/GO (0x1), CRB (0x2) e Sampaio Corrêa (0x0).

Antes de enfrentar o Sampaio, o Vovô vivia um jejum de 4 jogos, o que já havia ocorrido nas últimas 3 partidas sob o comando de Eduardo Barroca e a estreia de Guto Ferreira: CRB (1x3), Sampaio Corrêa (1x1), Avaí (0x0) e Sport (0x2).

Veja também

Seca de Gols

E a sequência sem vitórias também trouxe uma marca negativa na Série B, a de jejum de gols: o clube chegou ao 3º jogo seguido sem marcar: Atlético/GO (0x1), CRB (0x2) e Sampaio Corrêa (0x0).

Anteriormente, o Vovô só havia ficado dois jogos seguidos sem marcar gols em dois momentos na Série B: Primeiro, com Eduardo Barroca, empatou com a Ponte Preta em 0 a 0 fora de casa e depois perdeu para o Vitória por 2 a 0 no PV.

Em outro momento, empatou com o Avaí em 0 a 0 no Castelão, último jogo com Eduardo Barroca, e perdeu por 2 a 0 para o Sport, na Ilha do Retiro, na estreia do técnico Guto Ferreira.

Tabela e próximo jogo



Em 11º na Série B com 43 pontos, o Vozão volta jogar no dia 22, às 18 horas, contra o Avaí, na Ressacada, pela 33ª rodada.