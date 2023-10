Vojvoda conversa com crianças sobre torcidas do Fortaleza e do Ceará e vídeo viraliza nas redes

Uma conversa descontraída com Juan Pablo Vojvoda, à beira de uma piscina, viralizou nas redes sociais neste domingo (15). O técnico do Fortaleza papeava com crianças sobre as torcidas do Tricolor e do rival, Ceará. O argentino brincou com as crianças e falou sobre o público dos jogos do Vovô.

As imagens mostram a conversa a partir deste trecho:

"Ceará tem muito poucos torcedores (no estádio)... Ceará, quantos tem? Dez mil pessoas?", disse Vojvoda.

A criança comenta: "É que a gente é maior, mah!"

Vojvoda devolve o questionamento: "Fortaleza é maior ou não?"

O pequeno alvinegro insiste: "Não."

Surpreso, o treinador pergunta outra vez: "Não?"

A criança termina: "Não, o Ceará é maior."

*Há outro trecho do vídeo que não é possível compreender o áudio.

VEJA VÍDEO:

Apesar da discrição, o técnico do Fortaleza já foi flagrado em romarias, restaurantes, na igreja... O técnico costuma atender torcedores por onde passa. Agora, ele e o time aproveitam a reta final da Data Fifa para descansar e focar no jogo contra o Vasco.

O Leão do Pici enfrenta o Gigante da Colina no dia 18 de outubro, quando completa 105 anos de fundação. O duelo será na Arena Castelão, a partir das 21h30 (de Brasília), em mais uma rodada do Brasileirão.