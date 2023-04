Pequena Lo termina namoro com Cristopher Pontes após sete meses de relacionamento

A influenciadora Pequena Lo terminou o namoro com o produtor de eventos Cristopher Pontes após sete meses de relacionamento. Os dois se conheceram no Rock in Rio, em setembro de 2022. Já em janeiro deste ano, Lo oficializou o namoro no aniversário de 27 anos dela.

A assessoria de imprensa da influenciadora emitiu uma nota confirmando o término.

"Sim, eu terminei meu namoro. Nunca fui de expor minha vida pessoal, então não irei dar detalhes sobre. Desejo sucesso para ele, e caminhos que seguem", disse.

Anúncio de namoro

Em janeiro, Pequena Lo revelou estar muito feliz com namoro. "Acabei conhecendo no Rock in Rio. Não divulguei. Acaba sendo algo pessoal e também para nos poupar, às vezes, porque internet a gente sabe como é", disse.

"Estou muito feliz, é meu primeiro namoro. Ele é uma pessoa incrível. Estou apaixonada. Meus amigos dizem: 'até que enfim'. Agora estou apaixonada, estou quietinha", disse ao gshow, na época.