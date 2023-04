Cauã Reymond visita casa do BBB 23 para divulgar nova grade da Globo

O ator Cauã Reymond visitou a casa do Big Brother Brasil 23 na tarde desta segunda-feira (17). A surpresa fez parte de uma ação da TV Globo para divulgar a nova grade, que terá a novela "Terra e Paixão" como a próxima produção das 9.

O visitante ilustre, que será protagonista da novela, chegou a conhecer o Quarto do Líder e a usar o confessionário. No local, brincou sobre em quem ia votar.

"Eu quero votar no Tony Ramos porque ele é muito mal. Quero votar também na Glória Pires porque ela é talentosa demais, então é difícil contracenar com ela. Mas quero votar também no Johnny Massaro e no Paulo Lessa que disputam mulher comigo", disse.

Na casa, os seis participantes que seguem disputando pelo prêmio de mais de 2 milhões acompanharam ele em todos os cômodos.